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В США забили тревогу из-за удара «новым» оружием по самолету ВСУ

Forbes: удар по МиГ-29 ВСУ мог стать боевым дебютом нового «Ланцета»
20 сентября 2023, 05:34
Фото: iStock/rancho_runner

Фото: iStock/rancho_runner

Украинские вооруженные силы (ВСУ) столкнулись с серьезными трудностями, вызванными действиями российских беспилотных аппаратов, указал обозреватель из журнала Forbes Дэвид Экс.
«Появились неутешительные новости для уже пострадавших украинских военно-воздушных сил. Взрывной беспилотник, разработанный российскими инженерами, атаковал и повредил истребитель МиГ-29, находившийся на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево, расположенной недалеко от Кривого Рога», — сообщил он.

Дэвид Экс также высказал предположение, что данный инцидент «может считаться дебютом в боевых действиях для новейшего „Ланцета“».


«Появление обновленного беспилотного аппарата „Ланцет“, способного летать на большие расстояния, увеличивает степень угрозы», — подчеркнул он.
Согласно мнению Экса, украинским военным теперь, возможно, придется использовать более удаленные от передовой авиабазы и разрабатывать новые методы защиты своих воздушных сил.

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#беспилотник
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#новости
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ВС РФ уничтожили штурмовиков «Азова»* на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС РФ уничтожили штурмовиков «Азова»* на Краснолиманском направлении
20 сентября 2023, 05:11

Фото: сайт Минобороны РФ

Начальник пресс-центра группировки «Центр» подполковник Александр Савчук заявил, что российские бойцы на Краснолиманском направлении уничтожили штурмовиков спецбригады «Азов»*. Об этом пишет РИА Новости.
«На Краснолиманском направлении, в районе Серебрянского лесничества, действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов»*, — цитирует агентство слова Савчука.

Он отметил, что на этом направлении потери противника составили до 50 военных, также была ликвидирована боевая бронированная машина ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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* Запрещенная в России террористическая организация
#вкс
#днр
#сво
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Норвегия передаст Украине десятки гусеничных транспортеров
Норвегия передаст Украине 50 гусеничных транспортеров M548
20 сентября 2023, 04:28

Фото: iStock/Freja Solberg

Норвегия предоставит Украине около 50 гусеничных транспортеров в рамках военной помощи, было объявлено на официальном сайте правительства Норвегии.
Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам подчеркнул, что эта поставка транспортеров будет существенной для обеспечения доставки грузов в районах, где отсутствуют дороги. Он также подчеркнул, что Норвегия будет продолжать поддерживать Украину, оказывая помощь, столь необходимую в текущей ситуации.

В официальном сообщении указывается, что гусеничные транспортеры, предоставляемые Норвегией, имеют название NM199 в национальной версии и M548 на международном уровне. Эти машины обладают способностью передвигаться по местности, на которой колесная техника оказывается беспомощной.

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Разведчик заявил, что российские военные закрепились у Клещеевки
Разведчик: российские военные закрепились на северной окраине Клещеевки в ДНР
20 сентября 2023, 03:45

Фото: istock / Liudmila Chernetska

Подразделения десантников из Ивановской дивизии заняли позиции на северной окраине населенного пункта Клещеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) и контролируют доступ к железной дороге, сообщил начальник разведки дивизии с позывным Феникс в беседе с агентством РИА Новости.
Феникс подчеркнул, что Клещеевка давно уже не существует как населенный пункт и не представляет интереса для украинских войск, поэтому российские войска заняли позиции на рубеже железной дороги и установились в нескольких домах на северной окраине села. Разведчик также отметил, что обстановка в районе села под контролем, но сложная, с регулярными обстрелами и артобстрелами со стороны украинских вооруженных сил.

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#дороги
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Экипажи истребителей Су-25 ВКС РФ нанесли удары по позициям и технике ВСУ
Минобороны: Экипажи истребителей Су-25 нанесли удары по позициям и технике ВСУ
20 сентября 2023, 03:18

Фото: iStock/Kharkhan_Oleg

Экипажи штурмовой авиации ВКС РФ совершили авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Минобороны поделилось кадрами боевой работы российских штурмовиков Су-25 в зоне СВО, пишут «Известия».
В ходе боевых действий штурмовиками Су-25 были уничтожены укрепленные полевые позиции и бронированная техника противника.

«Выполнили взлет парой, полет по установленному маршруту. Далее вышли в район цели, выполнили удар по живой силе противника неуправляемым ракетным вооружением, затем отворот на нашу сторону с противоракетным маневрированием и уходом под нижнюю границу поражения ЗРК и ПЗРК. Далее вернулись на аэродром базирования, посадка парой. От наводчика получили подтверждение о поражении живой силы противника», — цитирует издание слова летчика с позывным «Медведь».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#техника
#днр
#сво
#всу
#удар
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В ДНР новая группа военных ВСУ сдалась в плен по открытому каналу связи
РИА Новости: Новая группа военных ВСУ сдалась в плен в ДНР
20 сентября 2023, 02:57

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Донецкой Народной Республике (ДНР) в плен сдалась новая группа военнослужащих ВСУ. Украинские бойцы продолжают складывать оружие, связываясь с российской стороной по специальному открытому радиоканалу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
«Группы военнослужащих ВСУ планомерно сдаются в плен на всей территории СВО, по открытому каналу связи вызывая позывной «Волга», который находится на открытой частоте 149.200», — цитирует агентство слова собеседника.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#днр
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ВСУ 33 раза обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР
20 сентября 2023, 00:33

Фото: istockphoto/RamonCast

Согласно сообщению представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за последние 24 часа украинские вооруженные силы провели 33 артиллерийских обстрела на территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 90 различных боеприпасов.
В сообщении представительства отмечается, что на донецком направлении противник осуществил 29 обстрелов, включая использование артиллерии калибра 155 миллиметров с кассетными боевыми частями, а также ударные беспилотные летательные аппараты. На горловском направлении зафиксировано четыре обстрела из артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров. Всего было выпущено 90 различных боеприпасов.

Такие обстрелы затронули районы семи населенных пунктов в республике, включая Горловку, Зайцево, Гольмовский, а также различные районы Донецка и Макеевки. Кроме того, пять гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести в Петровском и Киевском районах Донецка и в Старомихайловке.

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Над Белгородской и Орловской областями сбиты два беспилотника ВСУ
19 сентября 2023, 22:23

Фото: iStock/aapsky

Российская система противовоздушной обороны сбила два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Орловской областями. Об этом заявили в Минобороны России.
«19 сентября т.г. около 21.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
 
Таким образом, вражеские беспилотники были сбиты в небе над Белгородской и Орловской областями дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над Белгородской и Орловской областями.

Ранее Минобороны России уже заявляло о том, что над Белгородской областью был сбит украинский БПЛА. Атака была пресечена 19 сентября около 16.00.

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#бпла
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На подлете к Шебекино Белгородской области сбит беспилотник ВСУ
19 сентября 2023, 21:48

Фото: iStock/rancho_runner

В небе над Белгородской областью на подлете к городу Шебекино системой противовоздушной обороны сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«В Шебекинском городском округе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он также уточнил, что в результате падения обломкой беспилотника пострадавших и разрушений на земле нет.

Ранее в Минобороны России также заявили, что средствами противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Попытка атаки была пресечена 19 сентября около 16.00.

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#бпла
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Берлин раскрыл содержание нового пакета военной помощи Киеву
ФРГ поставит ВСУ десятки тысяч боеприпасов и двести бронемашин
19 сентября 2023, 21:41

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В рамках нового пакета военной помощи Украине, стоимость которого составляет 400 миллионов евро, Берлин поставит Киеву среди прочего десятки тысяч боеприпасов и двести бронемашин. Об этом говорится на сайте германского министерства обороны.
В состав помощи также войдут 30 тысяч 155 миллиметровых снарядов, порядка 4 тысяч дымовых снарядов такого же калибра, 480 противотанковых ракет АТ2, 200 бронемашин MRAP, а также зимняя одежда и генераторы электроэнергии.

Напомним, ранее МИД Германии заявил о новом пакете помощи для Украины, однако дальнобойные ракеты Taurus в него не вошли. Министр обороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что в новый пакет немецкой помощи войдут бронированные автомобили, системы разминирования и отопительные системы.

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