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Украинские вооруженные силы (ВСУ) столкнулись с серьезными трудностями, вызванными действиями российских беспилотных аппаратов, указал обозреватель из журнала Forbes Дэвид Экс.
«Появились неутешительные новости для уже пострадавших украинских военно-воздушных сил. Взрывной беспилотник, разработанный российскими инженерами, атаковал и повредил истребитель МиГ-29, находившийся на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево, расположенной недалеко от Кривого Рога», — сообщил он.
Дэвид Экс также высказал предположение, что данный инцидент «может считаться дебютом в боевых действиях для новейшего „Ланцета“».
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Дэвид Экс также высказал предположение, что данный инцидент «может считаться дебютом в боевых действиях для новейшего „Ланцета“».
«Появление обновленного беспилотного аппарата „Ланцет“, способного летать на большие расстояния, увеличивает степень угрозы», — подчеркнул он.Согласно мнению Экса, украинским военным теперь, возможно, придется использовать более удаленные от передовой авиабазы и разрабатывать новые методы защиты своих воздушных сил.
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Артем Кузьмин