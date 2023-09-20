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Американский эксперт, старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен написал в своей статье, что США могут перестать поддерживать президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Asia Times.
Брайен выдвинул предположение, что Зеленский может получить урезанный пакет финансирования, после чего будет отправлен в отставку. Он также считает, что украинские войска не смогли прорвать российскую оборону, несмотря на вооружение НАТО.
По его словам, в США продолжает расти недовольство из-за продолжающегося конфликта.
Напомним, ранее американский журналист Джексон Хинкл сообщил об огромных потерях ВСУ в результате контрнаступления на фронте. По мнению журналиста, украинцы должны протестовать против действий киевского режима, который отправляет их родственников на передовую.
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По его словам, в США продолжает расти недовольство из-за продолжающегося конфликта.
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Екатерина Коршунова