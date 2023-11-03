В США заговорили о готовящемся ударе по Зеленскому

На одном из участков фронта на стороне ВСУ выполняют задачи иностранные наемники-снайперы. Однако российская разведка замечает, что на линию соприкосновения стали чаще прибывать мобилизованные, нежели члены элитных формирований. Редакция «Радио 1» расскажет, кто воюет на стороне ВСУ, какую тактику использует противник, и почему она предсказуема.