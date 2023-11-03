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Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что правительство президента Украины Владимира Зеленского падет в результате специальной операции, проводимой РФ. Об этом Риттер сообщил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что Запад готовит замену Владимиру Зеленскому, делая ставку на главкома украинских войск Валерия Залужного.
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