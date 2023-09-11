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Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские войска могут начать восстание против президента Владимира Зеленского. Об этом Джонсон сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
Джонсон также выразил удивление, что восстание против Зеленского еще не произошло. По мнению бывшего аналитика, украинский лидер не смог стать сильной политической фигурой внутри своего государства.
Джонсон отметил, что опросы общественного мнения указывают, что большая часть граждан Украины выступают против Зеленского. По словам эксперта, это связано с происходящим конфликтом.
Напомним, бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Запад признал, что Украина обречена вести борьбу на истощение, по этой причине киевский режим перекладывает друг на друга ответственность за провал перед иностранными спонсорами, чтобы не стать «сакральной жертвой».
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Джонсон отметил, что опросы общественного мнения указывают, что большая часть граждан Украины выступают против Зеленского. По словам эксперта, это связано с происходящим конфликтом.
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Екатерина Коршунова