В США заговорили о смене тактики ВСУ на поле боя

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В ВСУ начали задуматься о необходимости перехода к оборонительной тактике после провала контрнаступления. Об этом сообщил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик.
«Я думаю, сейчас огромное количество командиров ВСУ говорит о необходимости обороны, что они должны забыть о наступлении, так как оно не происходит, оно не работает», — сказал Берлетик в интервью YouTube-каналу Reporterfy.
Он отметил, что снижение боевого духа в ВСУ уже признали в западных СМИ. При этом Киеву не удается набрать людей для отправки на поле боевых действий.
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Элина Позднякова