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Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что действия президента Владимира Зеленского могут спровоцировать военный переворот. Об этом Джонсон сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский находится «в состоянии войны» со своими генералами. Отмечается, что украинский лидер не сможет получить новую военную помощь от западных союзников, если плачевная ситуация на линии боевого соприкосновения продолжит «рекламироваться».
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