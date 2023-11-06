Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В США заметили пугающую деталь в поведении Зеленского

В США заметили пугающую деталь в поведении Зеленского

Офицер Дэвис: Зеленский ведет себя как Гитлер в последние дни войны
06 ноября 2023, 15:21
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Отставной американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, отказываясь принимать реальное положение дел на передовой, может повторить судьбу Адольфа Гитлера. Об этом Дэвис сообщил на своем YouTube-канале.
Экс-подполковник отметил, что «в последние дни Второй мировой войны Гитлер отрицал реальность и продолжал верить в победу». По словам Дэвиса, на данный момент Зеленский ведет себя точно так же.

Он подчеркнул, что украинский лидер продолжает настаивать на возможности успеха украинских войск, хотя для такой позиции отсутствуют объективные причины. Дэвис заключил, что отношение к Зеленскому резко ухудшилось, и теперь западные союзники все меньше верят в возможность победы Киеву.


Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал главнокомандующему украинскими войсками Валерию Залужному думать не о прорыве ВСУ, а о выживании Украины.

Читайте также:

В ВСУ заявили, что не верят в возможность прорыва

Глава офиса Зеленского неожиданно высказался о будущем

Шеремет предложил Залужному думать не о прорыве ВСУ, а о выживании Украины
#лидер
#всу
#зеленский
#украина
Читайте нас в
Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию на 90 суток
06 ноября 2023, 14:49

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроекты о продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток.
Об этом рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Президент внёс на утверждение Рады законопроекты о продлении действия военного положения и общей мобилизации. С 16 ноября 2023 года на 90 дней. Привет всем, кто говорил о выборах», - написал Железняк в своём Telegram-канале.

Сообщается, что голосование в парламенте состоится 8 ноября. Военное положение и всеобщая мобилизация действуют на территории Украины до 15 ноября.

Новое продление военного положения до середины февраля следующего  года ставит под вопрос организацию президентских выборов. Они должны пройти весной. При этом в воскресенье депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Зеленский дал распоряжение начать подготовку к выборам, которые могут пройти 31 марта 2024 года.

Читайте также:

Зеленский назначил президентские выборы на 31 марта 2024 года

«Укроборонпром» начал производство дронов с дальностью до 1 тыс. км

В Воронежской области обезвредили два беспилотника
#украина
#сво
#всу
Читайте нас в
«Укроборонпром» начал производство дронов с дальностью до 1 тыс. км
06 ноября 2023, 14:38

Фото: iStock/Michele Ursi

Генеральный директор «Укроборонпрома» Герман Сметанин сообщил о запуске серийного производства беспилотников-камикадзе, дальность полетов которых составляет до 1 тыс. км.
«Вырабатываются. В частности, в кооперации с иностранными партнерами. Где именно, я рассказывать не буду из соображений безопасности. Силы обороны заказывают», - рассказал Герман Сметанин в интервью украинскому изданию «Экономическая правда». Так он ответил на просьбу подтвердить факт серийного производства данных беспилотников. 
По словам Сметанина, осваивается и производство FPV-дронов. Подписаны лицензионные соглашения с тремя крупными компаниями. 

Сообщается, что производство беспилотников занимает второе место по значимости для «Укроборонпрома» после боеприпасов. На модернизацию и развитие оборонной промышленности на следующий год в бюджет Украины заложено в 7 раз больше средств. 

Читайте также:

В Воронежской области обезвредили два беспилотника

На Украине подготовили черновик проекта о выборах в 2024 году

Кулеба заявил, что украинцы запасаются свечами и ждут ужасную зиму
#украина
#сво
#всу
Читайте нас в
В Воронежской области обезвредили два беспилотника
06 ноября 2023, 14:27

Фото: iStock/vadimrysev

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об обнаружении беспилотников.
«Никто не пострадал, разрушений на земле нет.  Благодарю наших бойцов, которые круглые сутки, без выходных, охраняют воздушное пространство региона», —сообщил он в своем Telegram-канале. 
Ранее беспилотник «Фурия» обнаружил житель села Валентиновка Кантемировского района в 5 часов вечера. Shot пишет, что 42-летний мужчин гулял по лесу возле своего частного дома и недалеко от ж/д-станции нашёл БПЛА самолётного типа. Беспилотник лежал на земле.

Специалисты установили, что дрон является разведывательным украинским беспилотником типа «Фурия», оборудованный камерой. Взрывных устройств при первичном осмотре не обнаружили.

Читайте также:

В Воронежской области рухнул разведывательный беспилотник ВСУ с камерой

Российские бойцы уничтожили машину ВСУ с боеприпасами с помощью дронов

Губернатор Богомаз: Средства ПВО сбили беспилотник над Брянской областью
#воронеж
#всу
#сво
Читайте нас в
На Украине подготовили черновик проекта о выборах в 2024 году
06 ноября 2023, 13:32

Верховная рада Украины подготовила черновик законопроекта, который касается выборов президента в 2024 году.
Об этом сообщил украинский телеканал Espreso. По его данным, соответствующее поручение офису президента дал президент Владимир Зеленский.

«В Верховной Раде ищут ответы на вопрос, как проводить выборы на прифронтовых территориях. В частности, в парламентском комитете по организации государственной власти и местного самоуправления разработали черновик соответствующего законопроекта», —сказано в сообщении телеканала.
Депутаты выдвинули предложение создать временную комиссию, которая определит, можно ли проводить выборы на той или иной территории. Переселенцам будет разрешено голосовать не по месту прописки. При этом офис президента сможет отменить выборы в регионах, где у власти плохая социология.

Зампредседателя комитета Верховной рады по организации госвласти Алина Загоруйко рассказала, что документ ещё «сырой», в него будут внесены изменения.

Читайте также:

Лавров заявил, что англосаксы толкают Ближний Восток к большой войне

Украину ждёт дыра в бюджете в $29 млрд, если западные партнёры не помогут

Кулеба заявил, что украинцы запасаются свечами и ждут ужасную зиму
#всу
#сво
#украина
Читайте нас в
Зеленский поменял тон в общении с Западом, пишут СМИ
The Spectator: Зеленский изменил тон в общении с Западом
06 ноября 2023, 12:43

Фото: РИА Новости/Анатолий Кирияк

Президент Украины Владимир Зеленский поменял тон общения с Западом. Об этом сообщает The Spectator.
Сообщается, что ранее позиция украинского лидера заключалась во фразе «дайте нам больше, и мы сможем быстро победить», однако теперь Зеленский просит большее количество финансовой помощи для того, чтобы противостояние не продолжалось неопределенное количество времени. В материалах статьи отмечается, что таким способом президент Украины хочет сыграть на страхе Запада перед затяжным конфликтом с РФ.

Ранее сообщалось, что в рядах украинских войск заявили, что танковый прорыв со стороны Украины следует считать чем-то «из области фантастики». По словам офицеров, усвоенные тактики Североатлантического альянса оказались неэффективными против ВС России.

Читайте также:

В ВСУ заявили, что не верят в возможность прорыва

Глава офиса Зеленского неожиданно высказался о будущем

Запад случайно помог рублю, пишут СМИ
#сми
#всу
#зеленский
#рф
#украина
Читайте нас в
Кулеба заявил, что украинцы запасаются свечами и ждут ужасную зиму
06 ноября 2023, 12:41

Фото: iStock/alzay

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Welt заявил, что украинцы начали закупать свечи и «готовятся к самой ужасной зиме».
По словам Кулебы, Украина прекратила надеяться на передачу ФРГ дальнобойных Taurus.

«Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории, поэтому закроем глаза, если не получим Taurus, но получим системы ПВО»,-сказал Кулеба.
По словам Кулебы, на Украине стараются защитить электростанции, но прогнозы на зиму остаются пессимистичными.

Ранее Зеленский заявил, что объяснит Трампу, почему конфликт на Украине не завершится за 24 часа. По мнению Зеленского, Трамп не сможет отказаться от продолжения помощи, потому что американцы якобы продолжают выступать за дальнейшую поддержку Киева.

Читайте также:

Украину ждёт дыра в бюджете в $29 млрд, если западные партнёры не помогут

Ермак заявил, что оружие из Украины не утекает за её пределы

В Воронежской области рухнул разведывательный беспилотник ВСУ с камерой
#украина
#сво
#всу
Читайте нас в
Украину ждёт дыра в бюджете в $29 млрд, если западные партнёры не помогут
06 ноября 2023, 12:26

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Если Запад не выделит Украине финансы, то стране может грозить дыра в бюджете на 2024 год в размере 29 млрд долларов.
Об этом пишет издание Politico со ссылкой на главу Министерства финансов Украины Сергея Марченко.

«Рада на этой неделе утвердит бюджет на 2024 год. Но Киеву грозит дыра в $29 млрд без дальнейшей поддержки от его союзников», —сказал украинский министр.
К слову, в сентябре сообщалось, что бюджет Украины может покрыть исключительно военные расходы.

Ранее Володин заявил, что Запад понял, что Украина не сможет победить Россию. Своё мнение высказал в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, президент США Джо Байден «сделал ставку» на победу Украины над Россией. Чтобы это осуществить, были брошены миллиарды долларов, военная техника, ракеты и боеприпасы, а также наёмники.

Читайте также:

Володин считает, что Запад понял, что Украина не сможет победить Россию

Ермак заявил, что оружие из Украины не утекает за её пределы

Зеленский объяснит Трампу, почему конфликт на Украине не завершится за 24 часа
#украина
#всу
#сво
Читайте нас в
В Воронежской области рухнул разведывательный беспилотник ВСУ с камерой
06 ноября 2023, 12:19

Фото: istockphoto/aapsky

Беспилотник «Фурия» обнаружил житель села Валентиновка Кантемировского района в 5 часов вечера.
Shot пишет, что 42-летний мужчин гулял по лесу возле своего частного дома и недалеко от ж/д-станции нашёл БПЛА самолётного типа. Беспилотник лежал на земле.

Специалисты установили, что найденный дрон является разведывательным украинским беспилотником типа «Фурия», который оборудован камерой. Взрывных устройств при первичном осмотре не обнаружили.

Никто не пострадал.

Читайте также:

Базы США атаковали БПЛА после визита Блинкена в Ирак

Российские бойцы уничтожили машину ВСУ с боеприпасами с помощью дронов

Российские военные с помощью FPV-дрона уничтожили украинский автоматический гранатомёт
#беспилотник
#воронеж
#всу
Читайте нас в
Ермак заявил, что оружие из Украины не утекает за её пределы
06 ноября 2023, 10:41

Фото: стрингер/РИА Новости

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сказал в интервью изданию Politico, что оружие не могло оказаться за пределами Украины.
По его словам, Киев полностью контролирует ситуацию.

«Украина полностью контролирует ситуацию. Я думаю, это очередной российский фейк… Чем больше ложь, тем легче людям в неё поверить», - заявил Андрей Ермак.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Украина продает оружие на Ближний Восток. Также конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин призвала  проверить происхождение американского оружия, использованного палестинцами при нападении на юг Израиля.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о полной остановке украинского контрнаступления на Запорожском направлении благодаря выбранной Вооружёнными силами РФ тактике маневренной обороны. По его словам, ВСУ уже выдохлись, им осталась лишь агония. Отдельные бои продолжаются в районе сел Работино и Щербаки.

Читайте также:

Балицкий: Контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении полностью остановлено

WP: США не станут развязывать войну из-за победы РФ на Украине

Кулеба: Киев не может позволить себе зависеть только от поддержки США
#украина
#сво
#новости
Читайте нас в
Достижения.рф