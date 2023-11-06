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Отставной американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, отказываясь принимать реальное положение дел на передовой, может повторить судьбу Адольфа Гитлера. Об этом Дэвис сообщил на своем YouTube-канале.
Экс-подполковник отметил, что «в последние дни Второй мировой войны Гитлер отрицал реальность и продолжал верить в победу». По словам Дэвиса, на данный момент Зеленский ведет себя точно так же.
Он подчеркнул, что украинский лидер продолжает настаивать на возможности успеха украинских войск, хотя для такой позиции отсутствуют объективные причины. Дэвис заключил, что отношение к Зеленскому резко ухудшилось, и теперь западные союзники все меньше верят в возможность победы Киеву.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал главнокомандующему украинскими войсками Валерию Залужному думать не о прорыве ВСУ, а о выживании Украины.
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Он подчеркнул, что украинский лидер продолжает настаивать на возможности успеха украинских войск, хотя для такой позиции отсутствуют объективные причины. Дэвис заключил, что отношение к Зеленскому резко ухудшилось, и теперь западные союзники все меньше верят в возможность победы Киеву.
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Екатерина Коршунова