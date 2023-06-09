В США заявили, что дальнейшая поддержка Киева зависит от результатов контрнаступления

Фото: сайт Минобороны США
По информации издания, при успешном контрнаступлении Украины Вашингтон продолжит оказывать военную помощь ВСУ. В противном случае западная поддержка может прекратиться, и тогда Киев будет вынужден пойти на дипломатическое урегулирование конфликта.
«Белый дом с тревогой наблюдает за контрнаступлением Украины, понимая, что на кону исход войны и репутация Байдена», — говорится в публикации.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Пентагон готовит новый пакет военной помощи Киеву. Подробнее об этом читайте в нашем материале.