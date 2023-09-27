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США не хотят решать украинский конфликт мирными путём, несмотря на то, что Украина не имеет никаких шансов победить Россию на поле боя. Такое мнение высказал эксперт 19Forty Five Дэниэл Дэвис.
«У США нет стратегии для завершения войны. Вашингтон даже не представляет, как закончится конфликт, и выступает против любых попыток решить его дипломатическим путем», — считает Дэвис.
Он уверен, что Украина не имеет ни малейшей возможности одержать победу над Россией на поле боя, а все поставки вооружения странами Запада и бесконечна поддержка совершенно бессмысленны.
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