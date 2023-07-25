В США заявили, что наступление ВСУ приведет к колоссальным потерям среди украинцев

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Провальное контрнаступление ВСУ привело огромным потерям в рядах украинских военных, а в будущем историкам и вовсе будет сложно описать безумие, которое творится на Украине. Так считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Украинцы не достигли никаких существенных успехов в контрнаступлении. Они не смогли даже преодолеть первую линию обороны России. В будущем историкам будет сложно подобрать слова, чтобы описать происходящие на Украине безумие, которое приведет к гибели сотен тысяч украинцев», — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Он подчеркнул, что украинское контрнаступление не только не увенчалось успехом, но и вовсе обернулось против Украины, так как российские военные продвигаются на некоторых участках линии соприкосновения, проводя контратакующие действия.
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