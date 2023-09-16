В США заявили, что НАТО может ввести войска на Украину

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Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что НАТО может ввести войска на Украину из-за череды неудач украинских войск. Об этом Макговерн сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Напомним, ранее представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что переговоры о поставке ракет дальнего действия ATACMS на Украину продолжаются, Киев получит от Вашингтона этот тип вооружений. Николенко отметил, что предстоящий визит украинского лидера Зеленского в США c выступлением на Генассамблее ООН послужит «консолидации мирного плана, вовлекая в него как можно больше государств».
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