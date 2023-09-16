В США заявили, что НАТО может ввести войска на Украину

Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус привел слова из обращения советского народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова после нападения нацистской Германии на СССР в 1941 году. Так Шонус прокомментировал информацию об ударах по Крыму западными ракетами, передает РИА Новости.