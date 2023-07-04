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Американский эксперт Келли заявил, что НАТО подставило ВСУ

04 июля 2023, 14:49

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Эксперт в сфере международных отношений Роберт Келли заявил, что главы Североатлантического альянса подставили Украину, снабжая ее оружием, которым солдаты ВСУ не умеют управлять, в статье для 19Fortyfive.
«Запад затянул поставки всех видов военной техники и передал настолько разные пакеты вооружений, что координация стала серьезной проблемой для украинских сил», - прокомментировал ситуацию Келли.

Эксперт отметил некоторые строгие ограничения, которые НАТО ввели для Вооруженных сил Украины в зоне боевого соприкосновения. По словам автора, США никогда не ввели бы подобных мер для американских генералов.


Келли напомнил, что главы альянса отказались устанавливать бесполетную зону в небе над Украиной, и до недавнего времени не собирались передавать Киеву современные истребители F-16.

По словам эксперта, все это в купе привело к тому, что контрнаступление ВСУ вдребезги разбивается о линии российской обороны.

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#Келли
#США
#Контрнаступление ВСУ
#Западная техника
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Минобороны КНР: США, продавая оружие Тайваню, превращают остров в «пороховую бочку»
05 июля 2023, 07:01

Фото: istockphoto.com/Rich Townsend

Официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй во время брифинга заявил, что Соединенные Штаты, поставляя вооружение Тайваню, фактически превращают остров в «пороховой бочонок», пишет РИА Новости.
По мнению Пекина, они ставят под угрозу благополучие населения Тайваня и толкают его на путь катастрофических последствий.

Это заявление последовало после того, как Пентагон объявил на прошлой неделе, что Государственный департамент США утвердил возможную продажу Тайваню военных материалов и оборудования на общую сумму 440 миллионов долларов.

«Китай решительно осуждает продажу оружия Тайваню со стороны США и уже выразил свое решительное несогласие американским властям. США игнорируют фундаментальные опасения Китая, вульгарно вмешиваются в его внутренние дела и умышленно создают напряженность в Тайваньском проливе. Это, по сути, превращает Тайвань в „пороховой бочонок“ и ведет к тому, что народ Тайваня движется к катастрофическому исходу», — подчеркнул Тань Кэфэй.
Он также выразил призыв Китая к США незамедлительно прекратить поставки вооружения Тайваню и воздерживаться от военного сотрудничества с островом в любой форме, соблюдая обязательства не поддерживать независимость Тайваня.

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#китай
#США
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В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилой пятиэтажке
05 июля 2023, 06:56

Фото: iStock/Distortion Media

В Екатеринбурге спасатели успешно потушили пламя на крыше пятиэтажного жилого здания, где пожар охватил площадь в 300 квадратных метров.
Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации.

«Пожарные подразделения МЧС России успешно справились с задачей ликвидации пламени на крыше многоквартирного дома в Екатеринбурге», — отмечено в сообщении.
Дополнительно сообщается, что в процессе тушения были задействованы 67 спасателей и 25 единиц спецтехники. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

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#пожары
#Екатеринбург
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МИД РФ: НАТО на саммите в Литве снова назовет Россию прямой угрозой
05 июля 2023, 06:49

Фото: iStock/iDymax

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что НАТО, судя по ее заявлениям и действиям, подтвердит прежний курс в отношении России, где Москва считается прямой угрозой для альянса.
Он пояснил, что ранее альянс принимал решения, в которых прослеживался антироссийский курс, пишет РИА Новости.

По словам замглавы дипведомства, НАТО считает Россию прямой угрозой альянсу и судя по политическим заявлениям и действиям, такой же курс будет определен на предстоящем саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Грушко подчеркнул, что для НАТО приоритетом продолжает оставаться поддержка Украины и нанесение стратегического поражения РФ. 

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#МИД РФ
#Литва
#НАТО
#саммит
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Российские бойцы взяли в плен чемпиона Украины по боксу из «Кракена»
05 июля 2023, 06:45

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российские военные взяли в плен украинского боксера Андрея Приходько, передает РИА Новости.
«Прежде чем стать военнослужащим, я на протяжении 15 лет занимался профессиональным боксом и имею звания чемпиона Украины, победителя кубка Украины и являюсь мастером спорта. Помимо этого, я также уделял время кикбоксингу, особенно когда не было боксерских поединков. В кикбоксинге я занял призовое место на чемпионате мира в категории фулл-контакт», — поделился Приходько.
Он также объяснил, что решил стать военным из-за разногласий со своим тренером. К тому же, как отметил Приходько, на Украине для того, чтобы сделать карьеру или получить хорошую работу, необходимо иметь военный билет. По словам пленного боксера, он был захвачен в районе артемовского фронта, когда его подразделение двигалось в атаку из поселка Часов Яр.

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#ВСУ
#СВО
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Российские военные разгромили пункты дислокации «Кракена» и «Грузинского легиона»
05 июля 2023, 06:38

Фото: iStock.com/Aleksandr Golubev

Руководитель пресс-центра военной группировки «Юг» Вадим Астафьев объявил о том, что ракетными и бомбовыми ударами воздушных сил были атакованы позиции противника на соледаро-артемовском и александро-калиновском фронтах, передает ТАСС.
«Военные самолеты группировки „Юг“ выполнили ракетно-бомбовые удары по позициям врага в районе соледаро-артемовского и александро-калиновского направлений», - сообщил Астафьев.
Он уточнил, что место удара находилось в районе, где были размещены резервы 54-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), рядом с поселками Дылеевка и Белая Гора. Вдобавок, были атакованы места размещения подразделения «Кракен», 24-й бригады ВСУ и наемников из «Грузинского легиона».

В ходе боевых действий, группировка «Юг» также уничтожила вражеские самоходные артиллерийские установки «Акация» в Николаевке и 2С7 «Пион» в районе Маркова, а также поразила 120-мм миномет, расположенный недалеко от Старомихайловки.

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#СВО
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Минтранс увеличит цены авиабилетов во избежание банкротства
05 июля 2023, 06:20

Фото: istock/Sitikka

Министерство транспорта Российской Федерации рассматривает возможность введения нового сбора для авиакомпаний, который будет использоваться в случае банкротства или неожиданных отмен рейсов.

«Министерство транспорта вернулось к предложению, обсуждаемому с 2021 года, о введении дополнительного сбора с пассажиров во время покупки билетов. Это предложение направлено на создание „фонда поддержки пассажиров“ в качестве страховки от банкротства авиакомпаний», — сообщает «Коммерсант», ссылаясь на информацию от источника.
Отмечается, что министерство уже уведомило авиакомпании о том, что оно начало разработку этого предложения. По данным источника, конкретная сумма сбора пока не установлена, но среди авиакомпаний существует мнение, что сбор может составить до 300 рублей с пассажира.

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#Минтранс
#самолеты
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В Хабаровском крае подросток умер после укуса клеща
05 июля 2023, 06:19

Фото: iStock/Diy13

В Хабаровском крае в результате укуса клеща скончался 14-летний подросток. Об этом сообщается в Телеграм-канале регионального управления Роспотребнадзора.
Уточняется, что инцидент произошел в городе Амурске. Укушенный подросток не был привит от заболевания, которое привело к смерти мальчика.

В Роспотребнадзоре отметили, что это первый в 2023 году случай летального исхода от клещевого энцефалита.

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#клещ
#энцефалит
#смерть
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В Норильске женщина убила падчерицу и врала, что ее украли цыгане
05 июля 2023, 05:56

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В Красноярском крае перед судом предстанет женщина, которая двадцать лет назад убила свою падчерицу. При этом супругу она соврала, что девочку украли цыгане. Об этом пишет «МК» со ссылкой на краевую прокуратуру.
Нерадивая мачеха убила свою падчерицу в 2003 году в Норильске. Уточняется, что женщина и девятилетняя дочь ее мужа находились вдвоем в квартире, когда девочка случайно уронила блузку мачехи в таз с хлоркой. В гневе женщина сильно ударила ребенка, в результате чего та упала и ударилась головой.

Девятилетняя девочка скончалась на месте от полученных прав. Жительница Норильска испугалась и решили скрыть убийство, спрятав тело падчерицы в лесу. После этого она рассказала мужу, что ребенка украли цыгане. Так, отец на протяжении 20 лет надеялся, что его дочь может быть жива.

Доказательства причастности мачехи к пропаже и смерти ребенка следствию удалось найти только спустя 20 лет. Преступница призналась в содеянном, против нее возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

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#Красноярский край
#суд
#мачеха
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Активист Ионов: поддержка движения BLM для Байдена была пиаром, сейчас митинги разгоняют
05 июля 2023, 05:51

Фото: сайт Кремля

Джо Байден и Камила Харрис использовали волну движения Black Lives Matter (BLM) в своих интересах во время предвыборной кампании, но после вступления в должности забросили тему поддержки афроамериканского населения.
Об этом в интервью РИА Новости заявил лидер Российского антиглобалистского движения Александр Ионов.

Байден демонстративно опускался на одно колено и говорил о необходимости поддержки афроамериканцев, но это было скорее имитацией политической активности. Теперь, когда он находится у власти, он не уделяет внимание вопросам афроамериканской общины ни в своих речах, ни в практической политике, — отметил Ионов.
Активист также утверждает, что ситуация с правами афроамериканцев в США не только не улучшилась при текущем руководстве, но и ухудшилась.

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#BLM
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