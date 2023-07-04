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Эксперт в сфере международных отношений Роберт Келли заявил, что главы Североатлантического альянса подставили Украину, снабжая ее оружием, которым солдаты ВСУ не умеют управлять, в статье для 19Fortyfive.
«Запад затянул поставки всех видов военной техники и передал настолько разные пакеты вооружений, что координация стала серьезной проблемой для украинских сил», - прокомментировал ситуацию Келли.
Эксперт отметил некоторые строгие ограничения, которые НАТО ввели для Вооруженных сил Украины в зоне боевого соприкосновения. По словам автора, США никогда не ввели бы подобных мер для американских генералов.
По словам эксперта, все это в купе привело к тому, что контрнаступление ВСУ вдребезги разбивается о линии российской обороны.
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Евгения Парфентьева