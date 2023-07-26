В США заявили, что новое контрнаступление ВСУ приведет к их краху

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta
Если украинские военные продолжат свое контрнаступление, то они могут потерять большую часть живой силы и техники. Так считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Украинские войска исчезают на глазах. Если они продолжат контрнаступление, то оставшиеся силы будут уничтожены. Тогда у Киева ничего не останется», — заявил Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он отметил, что даже украинские военные уже начинают признавать невозможность продолжения контрнаступления ввиду огромных потерь. Таким образом, по словам полковника, численность ВСУ сейчас слишком мала, чтобы продолжать попытки прорыва российской обороны.
Читайте также:
В США заявили о новом этапе украинского конфликта из-за успехов ВС РФ
Западное СМИ опозорилось, выставив полыхающий Leopard за российский танк
ВСУ ежемесячно теряют в боях до десяти тысяч беспилотников
Элина Позднякова