В США заявили, что Польша и Латвия намерены оккупировать Украину

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«На мой взгляд, наиболее вероятный сценарий развития конфликта на Украине, которого я и другие эксперты боятся больше всего, заключается в том, что Польша и Латвия <…> войдут на территорию Западной Украины», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.
Эксперт отметил, что Варшава и Вильнюс могут продвинуться вглубь Украины примерно на 300 километров. Ранее на это территории располагалась Речь Посполитая.
«Кроме того, имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути – для последующей оккупации этой территории», - заявил министр.
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