В США заявили, что поставки F-16 не переломят ход конфликта на Украине

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Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института заявил, что поставки Западом истребителей-бомбардировщиков Киеву не сыграют в боевых действиях на территории Украины решающую роль. Об этом пишут «Известия».
«Мнение наших военачальников заключается в следующем: представление о том, что F-16 сыграют решающую роль в этом контрнаступлении, с учетом этой фундаментальной реальности, разыгрывавшейся на поле боя в течение последнего года. Американские военачальники придерживаются иного мнения, чем вы слышали от некоторых украинцев», — цитирует издание слова Салливана.
Он отметил, что поставка самолетов F-16 Украине будет осуществлена в кратчайшие сроки.
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