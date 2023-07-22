Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В США заявили, что поставки F-16 не переломят ход конфликта на Украине

В США заявили, что поставки F-16 не переломят ход конфликта на Украине

Помощник Байдена Салливан: Поставки Украине истребителей F-16 не сыграют решающей роли в конфликте
22 июля 2023, 04:09

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института заявил, что поставки Западом истребителей-бомбардировщиков Киеву не сыграют в боевых действиях на территории Украины решающую роль. Об этом пишут «Известия».

«Мнение наших военачальников заключается в следующем: представление о том, что F-16 сыграют решающую роль в этом контрнаступлении, с учетом этой фундаментальной реальности, разыгрывавшейся на поле боя в течение последнего года. Американские военачальники придерживаются иного мнения, чем вы слышали от некоторых украинцев», — цитирует издание слова Салливана.

Он отметил, что поставка самолетов F-16 Украине будет осуществлена в кратчайшие сроки.

Читайте также:

Байден обсуждает с Зеленским поставки ATACMS Киеву\

Белый дом заявил о готовности рисковать в вопросе поставок оружия Украине

В Белом доме высказались о потерях ВСУ
#F-16
#поставки
#США
#Украина
Читайте нас в
В Польше предупредили Киев о смертельно опасном маневре ВС России
Польский генерал Коморницкий предупредил Киев о смертельно опасном маневре РФ
22 июля 2023, 04:43

Фото: сайт Минобороны РФ

Польский генерал Леон Коморницкий заявил, что ВС России могут обойти украинскую армию с фланга и перейти к наступлению. Об угрозе для Украины он предупредил в ходе интервью для YouTube-канала Nowa konfederacja.
«Существует угроза того, что русские зайдут во фланг атакующих украинских группировок. Поэтому фронт должен быть стабилизирован», — отметил Коморницкий.

По его мнению, российские военные могут перейти к наступлению, тем самым лишив ВСУ шанса вклиниться в оборонительные рубежи.

Польский военный призвал ВС Украины обратить внимание, что в нескольких направлениях, включая к северу от Артемовска, российские войска уже ведут наступательные действия. Именно туда Киеву стоит бросить максимум усилий и остановить наступление, подчеркнул Леон Коморницкий.

Читайте также:

В США заявили, что поставки F-16 не переломят ход конфликта на Украине

ВС РФ успешно контратаковали ВСУ в Запорожской области

В Николаевской области Украины горят минные поля, снаряды детонируют
#Польша
#Россия
#Украина
#ВС РФ
Читайте нас в
Воробьёв обещал помочь с оформлением документов семье погибшего участника СВО из Добрынихи
21 июля 2023, 21:54

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Руководитель Центра помощи мобилизованным и их семьям, а также корпуса «Волонтёры Подмосковья» Наталья Борисова попросила о помощи губернатора Московкой области Андрея Воробьёва. Она пришла на встречу главы региона с жителями Домодедова.
В январе в зоне СВО погиб житель села Добрыниха. Он был представлен к Ордену Мужества посмертно, однако семья награду так не получила из-за отсутствия части документов, поэтому родственники не могут оформить выплату и пенсию родителям по потере кормильца.
«У нас очень заметные результаты в части помощи и вообще внимания, чуткости к тем, кто столкнулся с какими-то проблемами. Я займусь этим вопросом. Спасибо вам за вашу работу. Мы видим, что гуманитарные конвои идут на протяжении уже продолжительного срока. Спасибо всем, кто помогает. Знаю, что многие вносят свою лепту, в том числе и школьники. Часто, когда встречаюсь с бойцами, они благодарят –за технику, оборудование. Но вместе с тем говорят и про письма, внимание от детей, которое они получают. Это для них очень важно», – заверил Воробьёв
Борисова добавила, что работа по сбору помощи продолжается, и к ней подключается всё больше людей.
«У нас четыре пункта приёма гуманитарной помощи. Помимо этого, работает боевое братство, организовано новое движение «Птички-ДМД». Мы регулярно встречаемся с жёнами участников СВО в разных форматах, понимаем, где какие потребности существуют. Каждая семья у нас под крылом, уделяем им особенное внимание», – рассказала Борисова. 
Ранее сообщалось, что на встречу с губернатором собрались депутаты, представители местной общественной палаты, предприятий, волонтёры.
 
Читайте также: 

Воробьёв обсудил с домодедовскими общественниками проблемы и успехи муниципалитета

Воробьёв проверил готовность к открытию обновлённого парка «Взлёт»

Воробьёв познакомился с работой новой поликлиники в Домодедове на 400 посещений в смену
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#Домодедово
#СВО
#спецоперация
#документы
Читайте нас в
Почти треть Украины покрыта неразорвавшимися боеприпасами
ООН: Почти треть территории Украины покрыта неразорвавшимися снарядами
21 июля 2023, 18:37

Фото: iStock/Андрей Глущенко

Почти треть территории Украины покрыта неразорвавшимися снарядами, заявила на заседании Совета безопасности ООН заместитель генсека всемирной организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло.
«Наземные мины будут по-прежнему представлять опасность для гражданского населения еще годы, поскольку, как сообщается, почти треть территории страны занята неразорвавшимися боеприпасами, наземными минами и кассетными боеприпасами», - прокомментировала ситуацию Ди Карло.                                                                       
Напомним, Вооруженные силы Украины начали применять в бою кассетные снаряды, которые Киеву предоставили США. При этом, зачастую снаряды не разрываются, как положено, и могут сдетонировать в момент, когда осколки решатся утилизировать, или когда рядом с ними начнут осуществлять какую-либо деятельность мирные жители.

Читайте также:

В Великобритании признались в бессилии против российских ракет

В Британии заметили грозное предупреждение Путина Зеленскому

Риттер заявил, что совсем скоро Россия ликвидирует все военные базы ВСУ в Одессе
#ООН
#Украина
#Неразорвавшиеся снаряды
Читайте нас в
Кадыров сообщил о том, что в Белгородскую область проникли «отморозки» из Украины
21 июля 2023, 17:31

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал, что в Белгородскую область с украинской стороны проникла «небольшая группа отморозков».
«Несколько дней назад небольшая группа отморозков из Украины проникла на территорию Белгородской области и совершила гнусное нападение на машину Минобороны, перевозящую продукты питания для российских военнослужащих», — написал Рамзан Кадыров в своём тг-канале.
По его словам, спецтранспорт сопровождали два бойца, у которых было только табельное оружие. Диверсанты открыли огонь по ним, а потом покинули российскую территорию, сообщил  глава Чечни.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о захвате в плен пятерых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) силами спецназа «Ахмат». По словам Кадырова это произошло под Артемовском (на Украине его называют Бахмутом), в районе населенного пункта Клещеевка.

Читайте также:

Кадыров: Борт с добровольцами вылетел из Грозного в зону СВО

Кадыров сообщил о пленении пяти солдат ВСУ под Артемовском

Кадыров: Спецназ «Ахмат» переброшен на Артемовское направление
#Кадыров
#Белгородская область
#ВСУ
Читайте нас в
Россия «выключила» украинские HIMARS
Военный эксперт Гэди: Россия отключила украинские HIMARS системами РЭБ
21 июля 2023, 16:51

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военный эксперт Франк-Штефан Гэди заявил, что Россия нашла способ противостоять установкам HIMARS.
По словам эксперта, система HIMARS приобрели для украинских формирований мифический статус. ​Его слова приводит портал War Zone.

Гэди отметил, что российские системы РЭБ противостоят американским установкам и подавляют огонь. Он также выразил мнение, что американским системам РСЗО пришел конец, так как их принцип работы подобен HIMARS.

Военный эксперт обратил внимание на то, что способность РЭБ необходимо учитывать при следующих отправках ​вооружения на Украину. 

Читайте также: 

ВМФ России нанес удар по объектам, где готовились теракты против РФ

ВС РФ успешно контратаковали ВСУ в Запорожской области

Генерал ВСУ Сырский: Продвижение ВСУ идет медленнее, чем хотелось бы

#ВС РФ
#РЭБ
#Украина
Читайте нас в
В Подмосковье приступили к подготовке сапёров для отправки в зону СВО
21 июля 2023, 15:48

Фото: Istockphoto / Yaroslav Litun

Инженерные войска Вооружённых сил России проводят в Московской области специальную подготовку сапёров для отправки в зону спецоперации. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.
«Подготовка сапёров проводится в современных общевойсковых костюмах разминирования ОВР-2-02. Они оснащены разными типами миноискателей. Методика обучения скорректирована с учётом особенностей, с которыми пришлось столкнуться в ходе спецоперации», – говорится в сообщении. 
Уточняется, что получившие боевой опыт в ходе СВО инструкторы готовят российских военных на базе 66-го Межведомственного учебного методического центра в Красногорске.

Читайте также: 

В Николаевской области Украины горят минные поля, снаряды детонируют

ВМФ России нанес удар по объектам, где готовились теракты против РФ

ВС РФ успешно контратаковали ВСУ в Запорожской области

 
 

#Московская область
#Подмосковье
#СВО
#спецоперация
#сапёры
Читайте нас в
В Николаевской области Украины горят минные поля, снаряды детонируют
21 июля 2023, 15:00

Фото: iStock/Astanin

В Николаевской области из-за жаркой погоды неаккуратным обращением с огнем загорелись минные поля, при этом идет детонация снарядов. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
«Происходит детонация, волнуюсь за личный состав. Мы уезжаем, мы сами можем взорваться на этих снарядах. Поэтому огонь мы принимаем на себя, защищая поля с пшеницей, льном, подсолнечником», - сказала руководитель отряда Галицыновской местной пожарной охраны Ирина Грачева.

В сообщении говорится, что огонь возник из-за жаркой погоды, неосторожного обращения с огнём, а также преднамеренных поджогов.

Также накануне мэр города Николаева Александр Сенкевич сообщил о сильном пожаре, который произошел в центре города после серии взрывов. Ночью в Николаеве, расположенном на юге Украины, были слышны взрывы.

Читайте также:

В Одесской области заявили о повреждении зернохранилища

Раскрыты цели ударов для ВС РФ в Николаеве

Министр обороны Италии Крозетто заявил, что Африка почти не получает украинского зерна
#Николаев
#Украина
Читайте нас в
ВМФ России нанес удар по объектам, где готовились теракты против РФ
ВМФ нанес очередной удар по объектам на Украине, где готовились теракты против России
21 июля 2023, 14:23

Фото: iStock/vladj55

По информации Минобороны России, российские ВМФ нанесли очередной удар по объектам на Украине, где готовились теракты против РФ.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что цель удара была достигнута, все назначенные объекты были поражены.

ВМФ России осуществил удары по объектам, где украинские формирования готовили террористические акты против РФ. Атака была осуществлена с помощью беспилотников. Российские подразделения выявили и ликвидировали десантно-штурмовой пункт бригады ВСУ. 

Минобороны РФ также сообщило о потерях со стороны военнослужащих Украины. За минувшие сутки ВМФ уничтожили около 30 военных и несколько единиц тяжелой техники противника. 

Читайте также: 

ВС РФ нанесли удар возмездия по военным объектам в Одессе

ВС РФ овладели ж/д станцией Молчаново в Харьковской области

Минобороны РФ сообщило о продолжении наступления на купянском направлении

#Минобороны РФ
#ВС РФ
#удары
#противник
Читайте нас в
ВС РФ успешно контратаковали ВСУ в Запорожской области
21 июля 2023, 13:38

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские военные успешно контратаковали ВСУ на Запорожском направлении. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские военные постоянно пытаются прорвать российскую оборону у сёл Урожайное и Старомайорское. При этом российская армия успешно отбивает атаки, находясь в активной обороне. Далее противник уничтожается в момент перегруппировки или отступает.

«А в районе Новодаровки наши ребята провели успешную контратаку, уничтожив технику противника и живую силу», - цитирует РИА Новости Рогов.

Также он добавил, что ВСУ проводят перегруппировку личного состава после очередного провала своего контрнаступления на Ореховском участке.

Читайте также:

Военный медик рассказал, что в рядах ВСУ зреет недовольство

Марочко: Киев скрывает реальные потери ВСУ под Артемовском

В США заявили, что ВСУ сдают позиции вопреки плану контрнаступления
#Владимир Рогов
#ВСУ
#контрнаступление
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников