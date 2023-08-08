В США заявили, что РФ лишила Украину систем ПВО

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Экс-аналитик ЦРУ также сообщил, что у ВСУ практически не осталось систем ПВО, и системы Patriot, расхваленные ранее, оказались не такими эффективными. Он заявил, что катастрофические потери российских военных связаны с тем, что они не могут отвечать на атаки российских бойцов и противостоять им.
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