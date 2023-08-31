В США заявили, что российские силы полностью зачистят Донбасс от ВСУ

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«Они (российская армия) защитят и полностью зачистят Донбасс от ВСУ. Под Харьковом это уже происходит. Русские уже идут в направлении Купянска и освобождают поселок за поселком», - прокомментировал ситуацию Хинкл.
По мнению обозревателя, лучшим выходом из ситуации, разумеется, стало бы заключения мира. Однако, если Киев все же планирует продолжить вести боевые действия, то им пора прекратить атаки и перейти к обороне.
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