В США заявили, что российские войска смогут освободить Одессу

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Вооруженные силы РФ способны освободить Одессу ради завершения конфликта, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
«Русские, очень взвешенно и очень осторожно продвигающиеся против украинцев в надежде, что кто-нибудь, обладающий здравым смыслом, придет и договорится о прекращении конфликта, наконец-то придут к выводу, что это безнадежно. они продвинутся до самого Днепра, прямо на Киев, перейдут реку на юге и освободят Одессу, потому что альтернативы нет», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.По мнению эксперта, если украинское руководство не пойдет на переговоры с Россией - то у Москвы просто не останется иного выхода, кроме как продвигаться дальше, к европейским границам.
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Евгения Парфентьева