В США заявили, что Россия уже победила Украину

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Россия победила Украину, отрезав ей доступ к Черному морю, заявил бывший советник ЦРУ Джим Рикардс в интервью YouTube-каналу London Real.
«Этой войне придет конец. К сожалению, украинцы несут потери, около 200 тысяч военных. У России есть защищенный доступ, так называемый сухопутный мост до Крыма. И теперь они нацелились на Одессу», - прокомментировал ситуацию Рикардс.
Он также напомнил, что Россия построила отличные фортификационные сооружения, которые не позволяют украинцам прорваться к Черному морю.
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