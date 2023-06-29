В США заявили, что россияне ликвидировали американских офицеров в Краматорске

Фото: сайт Минобороны РФ
«Цель, которая была поражена в Краматорске — там была целая куча американского военного персонала, огромное количество. Они прилетели туда из Румынии на двух вертолетах Black Hawk. И они выключили транспондеры, когда пересекли границу», — цитирует агентство слова офицера США.
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