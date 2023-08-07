В США заявили, что Украина находится на грани полного краха

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Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что сейчас на Украине наступил переломный момент из-за полного краха украинского контрнаступления.
«Мы находимся на переломном моменте. Я бы сказал, что это, вероятно, самый опасный момент в этом кризисе и конфликте, с которым мы столкнулись, потому что Украина находится на грани краха», — заявил Макгрегор в своем блоге на YouTube.
Он объяснил, что ВСУ находятся в крайне плачевном состоянии из-за своего провального контрнаступления. При этом и после него украинским военным не станет легче, так как Россия стала только сильнее. Макгрегор задался вопросом: «А что делать дальше, когда ставка, поставленная на Украину, провалилась?»
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Элина Позднякова