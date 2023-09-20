В США заявили, что Украина получила все, что просила для контрнаступления

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Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США удовлетворили все просьбы украинских военных, необходимые для проведения контрнаступления, передает РИА Новости.
«Мы предоставили украинским военным всё, что они просили для успешной реализации контрнаступления. Это поддержка пришла от США, наших союзников и партнеров», - подчеркнул Кирби на брифинге для журналистов.Читайте также:
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