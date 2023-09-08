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В США заявили, что время ВСУ на исходе

CNN: Часики для наступления ВСУ тикают из-за приближающегося ухудшения погоды
08 сентября 2023, 12:38
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Приближение осени и плохой погоды оставляют все меньше времени для ВСУ, заявили в CNN.
«Для Украины часики тикают на фоне осени, приносящей ухудшающуюся погоду и даже более тяжелые боевые условия», - прокомментировали ситуацию в CNN.

На телеканале отметили, что киевские власти подвергаются давлению с Запада, как политически, так и стратегически.


Журналисты подчеркнули, что любой результат контрнаступления ВСУ решит исход российско-украинского конфликта.

Ранее в Белом доме признались, что на самом деле не знают, как используется поставляемое Западом оружие на Украине.

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#оружие
#всу
#контрнаступление
#сво
#сша
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Российские силы уничтожили еще один британский Challenger 2
Балицкий: Российские военные подбили в Запорожской области еще один Challenger 2
08 сентября 2023, 13:30

Фото: iStock/Wirestock

Российские силы уничтожили еще один британский танк Challenger 2, об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью телеканалу «Россия 24».
5 сентября стало известно, что российские военнослужащие уничтожили первый британский танк Challenger 2 в зоне СВО. Позже эту информацию подтвердил глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс.

«Их (танков Challenger 2) порядка семи штук. Наши «птички» видят их. Четыре стоят сейчас под Степногорском, два в Орехове. А два вот вышли, по ним отработали «Корнетом». В принципе, с первого же попадания полыхнул. Ребята наши отработали два танка», - прокомментировал ситуацию Балицкий. 

Он также отметил, что украинским военным не удастся вынести подбитые танки с поля боя. Их эвакуируют и доставят в музей.

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#танки
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#минобороны
#великобритания
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Беспилотник атаковал избирательный пункт в Херсонской области
08 сентября 2023, 12:46

Фото: iStock/vadimrysev

Украинский беспилотник атаковал избирательный пункт в Херсонской области, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, дроны целились по месту голосования в городе Скадовске. 

К счастью, в результате атаки никто не пострадал. Членов избирательной комиссии и мирных граждан экстренно эвакуировали.

Дроны также упали в Збурьевке и Новой Каховке.

Ранее в Крыму российская система ПВО сбила вражеский беспилотник. Система противовоздушной обороны сработала на севере полуострова. Глава региона Аксенов призвал граждан сохранять спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации.

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#дроны
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#выборы
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Германия случайно рассекретила тайну о танках для Украины
Немецкий аналитик Тиле назвал переданные Украине западные танки металлоломом
08 сентября 2023, 12:20

Фото: istock / Alexey Molotov

Ральф Тиле, председатель Немецкого военно-политического общества, во время беседы со швейцарским телеканалом SRF раскритиковал поставляемые Украине танки Leopard 1. Он заявил, что они представляют собой старый металлолом.
Тиле пояснил, что танки работоспособны, но их бронирование и точность стрельбы недостаточно хороши по сравнению с другими современными моделями танков. А при неправильном использовании техника вообще выходит из строя.

«Это связано с отсутствием производственных цепочек. Не имеется ни площадок, ни рабочей силы, ни запасных частей», — рассказал Тиле.
Чтобы восстановить работоспособность танков, нужно восстановление и активная работа с ними. Исправления могут занять около 9 месяцев, заключил председатель.

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#танки
#техника
#бронирование
#германия
#сво
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В США предупредили Украину о потере территорий
Экс-офицер Дэвис: поддержка США приведет к потерям Украиной территорий
08 сентября 2023, 11:15

Фото: iStock/JARAMA

Американский экс-офицер Дэниэл Дэвис написал, что поддержка, которую США оказывают Украине, приведет к потерям Киевом своих территорий и населения. Об этом Дэвис написал в своей статье для издания 19FortyFive.
По мнению Дэвиса, контрнаступление ВСУ обречено на провал. Бывший офицер отметил, что добиться контроля над территориями украинским войскам не удастся.

Дэвис подчеркнул, что нынешний подход США к поддержке Киева давать «столько, сколько потребуется» приводит только к регулярно растущему числу потерь и разрушению инфраструктуры Украины.

Напомним, ранее экс-капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо заявил, что никакое оружие Запада не поможет Украине выйти победителем из конфликта с Россией. 

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#сша
#оружие
#ветеран
#всу
#контрнаступление
#украина
#спецоперация
#россия
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Аксенов: В Крыму система ПВО сбила украинский беспилотник
08 сентября 2023, 11:14

Фото: iStock/vladj55

В Крыму российская система ПВО сбила вражеский беспилотник, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, ПВО сработала на севере Крыма.

«Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации», - прокомментировал ситуацию глава полуострова.

Ранее военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что если Илон Маск примет решение об отключении Starlink, то ВСУ больше смогут наносить удары беспилотниками по Крымскому полуострову. Спутниковый интернет Starlink создавался для просмотра сериалов, а не наведения дронов, заявил его создатель Илон Маск на страницах биографической книги.

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#бпла
#всу
#пво
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ВС РФ оставили село Работино: какие последствия
08 сентября 2023, 11:08

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что российские военные отошли из села Работино в Запорожской области. Однако, исходя из сводок Минобороны, которые ведомство предоставляет ежедневно, российские силы по-прежнему отражают украинские атаки в районе поселка. О реальной ситуации на этом направлении и кто продолжает нести огневой контроль над селом Работино, в материале «Радио 1».

Почему село Работино важно для ВСУ

О стратегической важности населенного пункта рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, село Работино находится на первой линии обороны ВС РФ, за которой начинается дорога в сторону Токмака. Преодолев российскую линию сопротивления, ВСУ смогут проложить альтернативный путь в Крым. Об этом он рассказал изданию ОСН.
Минобороны: ВС РФ за сутки отразили 14 атак ВСУ в районе Работино и Вербового
Минобороны: ВС РФ за сутки отразили 14 атак ВСУ в районе Работино и Вербового

Обстановка в Работино


Врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире «Соловьев Live» сообщил, что ВС РФ оставили населенный пункт из-за того, что на голой местности нет возможности окопаться. При этом, глава региона отметил, что российские военнослужащие заняли высокие позиции, а ВСУ продолжают находится на низменности. Балицкий заявил, что российских военнослужащих устраивает сложившаяся ситуация. Он также добавил, что город практически полностью разрушен из-за продолжающихся длительное время военных действий.

Тем временем, Минобороны РФ сообщает, что украинская армия продолжает терять солдат на этом направлении. Потери ВСУ составили 110 человек. В ходе атаки, подразделения российских военнослужащих задействовали артиллерию и авиационные удары. В ведомстве сообщили, что кроме существенных потерь личного состава, была также уничтожена техника иностранного производства. Кроме того, российскими войсками была уничтожена система радиоэлектронной борьбы противника.

Под чьим контролем село Работино  


Северная часть населенного пункта находится под контролем Украины, южная — России. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он заявил, что российские военнослужащие продолжают нести огневой контроль над селом, несмотря на то, что в украинских изданиях распространяется информация, в том числе от представителей власти страны, о взятии Работино под контроль украинскими военными.

Рогов отметил, что ситуация с населённым пунктом повторяет судьбу Пятихаток и Урожайного. О взятии под контроль этих сел неоднократно заявляли украинские власти, однако, такая информация не соответствует действительности. 


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#минобороны рф
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#всу
#вс рф
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В США признали страшную правду о западном оружии на Украине
Сенатор Хоули: США не знают, как используется оружие, посылаемое Украине
08 сентября 2023, 11:04

Фото: iStock/Zeferli

В Белом доме признались, что на самом деле не знают, как используется поставляемое Западом оружие на Украине, заявил американский сенатор Джош Хоули в интервью Fox News.
«Давайте скажем правду, мы не понимаем, как и для чего оно (оружие) используется на Украине, потому что у нас нет наблюдателей, которые следили бы за деньгами, отданными стране. Мы не знаем, как используются эти деньги», - прокомментировал ситуацию Хоули. 

По его мнению, Байдену необходимо следить за тем, как используется оружие, которое он своими руками поставляет Киеву. При этом, он признал, что контролировать этот процесс никто не будет, ведь администрацию Байдена это совершенно не волнует.

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Риттер: Украина не может остановить наступление из страха перед Западом
#оружие
#джозеф байден
#сша
#всу
#сво
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Группировка «Днепр» уничтожила склад боеприпасов ВСУ под Херсоном
08 сентября 2023, 10:25

Фото: iStock/FelixRenaud

Российские бойцы группировки «Днепр» уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области, сообщил источник «РИА Новости».
«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожены: склад с боеприпасами одного из подразделений бригады ВСУ и 120-миллимеировый минометный расчет с боекомплектом, потери: 3 военнослужащих ВСУ уничтожены, 4 получили ранения», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.

На каховском направлении российские силы уничтожили 15 боевиков ВСУ, а также поразили четыре боевых украинских машины. 

Ранее Владимир Рогов рассказал, что ВСУ запланировали блицкриг в Запорожской области, однако, он разбился об оборонительную линию ВС РФ. Он также отметил, что несмотря на ожесточенные бои, за три месяца контрнаступательных операций ВСУ смогли продвинуться совсем немного.

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#склад
#всу
#херсонская область
#сво
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В Кривом Роге прогремел взрыв
В Кривом Роге прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
08 сентября 2023, 10:21

Фото: iStock/RamonCast

Мэр города Александр Вилкул сообщил в своем телеграм-канале, что в Кривом Роге на Украине прогремел взрыв.
В сообщении Викулов написал, чтобы никаких фотографий с последствиями взрыва местные жители не выкладывали в интернет. По информации издания «Страна.ua», после взрыва над городом поднялся столб дыма.

Напомним, в ночь с 7 на 8 сентября в большинстве регионов Украины действовала воздушная тревога.

Ранее в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, были зафиксированы взрывы. Известно, что взрывы произошли на окраинах Запорожья, однако подробности инцидента не предоставляются. На данный момент нет информации о пострадавших и разрушениях.

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