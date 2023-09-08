В США заявили, что время ВСУ на исходе

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Приближение осени и плохой погоды оставляют все меньше времени для ВСУ, заявили в CNN.
«Для Украины часики тикают на фоне осени, приносящей ухудшающуюся погоду и даже более тяжелые боевые условия», - прокомментировали ситуацию в CNN.
На телеканале отметили, что киевские власти подвергаются давлению с Запада, как политически, так и стратегически.
Ранее в Белом доме признались, что на самом деле не знают, как используется поставляемое Западом оружие на Украине.
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