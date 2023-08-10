В США заявили, что ВСУ все чаще начали сдаваться в плен

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Украинские командиры все чаще стали приказывать своим солдатам сдаваться в плен из-за огромного числа раненных военных. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Командиры ВСУ смотрят на свои подразделения и видят, что там по 30, 40, 50 тяжелораненых, а их руководство говорит о невозможности эвакуировать их. Он может позволить им умереть или сказать себе: у меня в подчинении 150, 200 человек— я должен сдаться, потому что не хочу, чтобы они погибли», — заявил Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.По словам военного, такая тенденция сформировалась из-за хорошего отношения российских военных к пленным. И это широко известно среди украинских военных. Однако, по словам Макгрегора, такие действия приведут к полному поражению ВСУ на поле боя.
А По словам офицера, Украина испытывает серьезные проблемы с призывом мужчин на военную службу: их насильно заставляют идти на фронт. Кроме того, кадровые военные, которые прошли должную подготовку, практически все уже либо мертвы, либо тяжело ранены, резюмировал Макгрегор.
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