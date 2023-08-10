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В США заявили, что ВСУ все чаще начали сдаваться в плен

Полковник Макгрегор: ВСУ стали сдаваться в плен после провала наступления
10 августа 2023, 15:27

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Украинские командиры все чаще стали приказывать своим солдатам сдаваться в плен из-за огромного числа раненных военных. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Командиры ВСУ смотрят на свои подразделения и видят, что там по 30, 40, 50 тяжелораненых, а их руководство говорит о невозможности эвакуировать их. Он может позволить им умереть или сказать себе: у меня в подчинении 150, 200 человек— я должен сдаться, потому что не хочу, чтобы они погибли», — заявил Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

По словам военного, такая тенденция сформировалась из-за хорошего отношения российских военных к пленным. И это широко известно среди украинских военных. Однако, по словам Макгрегора, такие действия приведут к полному поражению ВСУ на поле боя.


Он также добавил, что Киев уже испытывает серьезные проблемы с мобилизацией. В стране не практически не осталось боеспособных мужчин. Многие покинули страну еще в начале конфликта. Призывают пятидесятилетних мужчин, имеющих различные заболевания. При этом многие кадровые военные уже мертвы или тяжело ранены, заключил эксперт.

А По словам офицера, Украина испытывает серьезные проблемы с призывом мужчин на военную службу: их насильно заставляют идти на фронт. Кроме того, кадровые военные, которые прошли должную подготовку, практически все уже либо мертвы, либо тяжело ранены, резюмировал Макгрегор.

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В Белоруссии пресекли незаконный полет БПЛА над воинской частью
МО Белоруссии: Пресечена попытка незаконного запуска БПЛА над воинской частью
10 августа 2023, 15:52

Фото: iStock/vadimrysev

В Белоруссии задержали оператора БПЛА, пытавшегося совершить полет над воинской частью, сообщили в пресс-службе Минобороны Республики.
«За истекшие две недели военнослужащими Вооруженных Сил пресечены попытки проникновения на охраняемые территории и объекты. Задержанные переданы органам охраны правопорядка. Также задержан оператор БПЛА, осуществивший попытку запуска летательного аппарата над территорией одной из воинских частей», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.  

В тоже время, средства РЭБ несколько раз пресекли попытки БПЛА совершить полет над охраняемой территорий, подытожили в Минобороны.  

8 августа военнослужащие РБ начали учения вблизи границ с Польшей и Литвой. В Минобороны республики отметили, что в ходе боевых учений, используется опыт, который был получен в ходе проведения спецоперации на территории Украины.

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#беспилотник
#белоруссия
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В ВСУ заявили, что у Украины нет шансов вернуть утраченные территории
10 августа 2023, 15:06

Фото: iStock/JARAMA

У Украины нет шансов выйти на границы не только1991 года, но и на границы 24 февраля 2022 года. Такое заявление сделал снайпер ВСУ Константин Прошинский.
«Я не вижу ни одного шанса выйти не то что на границы 1991 года, но и на границы 24 февраля 2022 года», - заявил Прошинский в интервью шеф-редактору украинского издания «Хвыля» Юрию Романенко.

При этом он добавил, что украинская армия нормально воспримет заморозку конфликта и прекращение огня по линии соприкосновения.

Прошинский также рассказал, что на передовую присылают новобранцев старше пятидесяти лет и больных туберкулезом или сахарным диабетом. Предварительно их не обучают. Таким образом, эти новобранцы после первой же ночи пишут заявления об отказе от участия в боевых действиях.

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#армия
#интервью
#оборона
#всу
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Украина признала диверсионную работу в России
ГУР МО Украины признало совершение диверсий в России спецназом «Шаман»
10 августа 2023, 15:04

Фото: iStock/IherPhoto

Батальон «Шаман» совершает диверсии на территории России. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
Он сообщил, что подразделения ГУР МО эффективно работают не только на линии боевого соприкосновения, но и на территории России.

«То, что спецподразделения ГУР МО работают эффективно, и не только на линии фронта, но и за линией фронта, это так, это не новость»,- заявил Юсов. 
Ранее, британское издание The Times сообщало, что украинские диверсанты более года совершают диверсии на российской территории. Авторы статьи писали, что первоочередной боевой задачей батальона является ликвидация старших офицеров ВС РФ. Представитель управления украинской разведки не стал отрицать мнение обозревателей газеты.

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Гагин: российская армия готова наступать, но активная оборона пока выгоднее
10 августа 2023, 14:41

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВС РФ давно готовы к полноценному наступлению в ДНР, однако находятся в фазе активной обороны, так как на данном этапе СВО это выгодно.
Гагин добавил, что на данный момент активная оборона позволяет уничтожить как можно больше вражеских сил. 

«Мы свою задачу выполняем. Когда будет приказ, мы пойдем вперед», — подчеркнул советник врио главы ДНР.

Напомним, ранее  глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что потери ВСУ на Ореховском направлении, где держат оборону военнослужащие батальона «Восток-АХМАТ» МО РФ, составляют более тысячи человек и постоянно увеличиваются. По его словам, чеченские бойцы своевременно выявляют передвижение вражеских групп и ликвидируют их. Кадыров объяснил, что здесь находится населенный пункт Работино, куда постоянно пытаются прорваться ВСУ, не жалея живой силы и техники.

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#оборона
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#заэс
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Кадыров раскрыл большие потери ВСУ на Ореховском направлении
Кадыров: Потери ВСУ на Ореховском направлении составили более 1000 человек
10 августа 2023, 14:06

Фото: сайт Кремля

Потери ВСУ на Ореховском направлении, где держат оборону военнослужащие батальона «Восток-АХМАТ» МО РФ, составляют более тысячи человек и постоянно увеличиваются. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Ореховское направление – один из самых сложных участков на обширной линии фронта. Здесь уже долгое время держат оборону.  Практически каждый день противник пытается продвинуться, но из раза в раз отбрасывается назад со значительными потерями», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, чеченские бойцы своевременно выявляют передвижение вражеских групп и ликвидируют их. Кадыров объяснил, что здесь находится населенный пункт Работино, куда постоянно пытаются прорваться ВСУ, не жалея живой силы и техники.

Глава Чечни отметил, что потери украинских военных на данном направлении составили более тысячи человек, и их число постоянно увеличивается. При этом он подчеркнул, что российские бойцы не уступят врагу ни единого метра.

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#военные
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#мариуполь
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Глава украинской администрации Канашевич объявил обязательную эвакуацию в Купянском районе
10 августа 2023, 13:47

Фото: iStock/JARAMA

Исполняющий обязанности главы районной военной администрации Андрей Канашевич подписал указ о том, что обязательная эвакуация объявлена в Купянском районе Харьковской области на Украине. Об этом сообщается в документе, который опубликован на украинском сайте «Объектив».
Сообщается, что эвакуация затронет 37 населенных пунктов, которые приближены к зоне боевых действий.

Напомним,  глава региона Александр Богомаз заявил, что украинская сторона обстреляла село Хинель Севского района Брянской области. Он отметил, что все экстренные службы работают на месте. Идет ликвидация последствий обстрела. Богомаз уточнил, что пострадавших нет. В результате обстрела имеются частичные повреждения жилого дома и торгового объекта. 

Ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ за два месяца своего контрнаступления на Запорожском направлении не смогли дойти даже до первой линии обороны ВС РФ. 

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Система ПВО сработала в Белгородском районе
10 августа 2023, 13:28

Фото: сайт Кремля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородском районе сработала система противовоздушной обороны, сбит вражеский беспилотный летательный аппарат.
«В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Информация о последствиях на земле не поступала», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Кроме того, 10 августа украинская сторона обстреляла село Хинель Севского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. Пострадавших нет. Уточняется, что в результате обстрела имеются частичные повреждения жилого дома и торгового объекта. Также накануне при обстреле Белгородской области погиб один мирный житель, еще четыре человека получили ранения.

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ВСУ обстреляли брянское село Хинель, повреждён жилой дом
10 августа 2023, 13:12

Фото: iStock/Standart

Украинская сторона обстреляла село Хинель Севского района Брянской области. Об этом сообщил Глава региона Александр Богомаз.
«ВСУ совершили обстрел села Хинель Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела имеются частичные повреждения жилого дома и торгового объекта», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он отметил, что все экстренные службы работают на месте. Идет ликвидация последствий обстрела.

Накануне глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли регион, 5 снарядов разорвались в центре поселка Горьковский, рядом со школой. По словам губернатора, один человек погиб, еще четверо пострадали.

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В Херсонской области трое украинских солдат переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен
10 августа 2023, 12:51

Трое украинских военнослужащих переправились через Днепр и сдались в плен российским военным на левобережье Херсонской области, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник.
«Восьмого августа около 23 часов в районе между населенными пунктами Великая Лепетиха и Заводовка переплыли на нашу сторону трое военнослужащих ВСУ», - говорится в сообщении.

Уточняется, что украинские военные имели при себе три автомата, 360 патронов, РПГ и три выстрела к нему. Также добавляется, что сдавшиеся в плен военные ВСУ проинформировали ВС РФ о местах размещения своих подразделений, а также раскрыли другую важную информацию. Мужчина находятся в безопасности.

Еще одина Украинский военный Юрий Романюк, находящийся в российском плену, заявил, что многие граждане Украины не хотят воевать с Россией, также, по его словам, в стране почти не осталось мужчин, способных вести боевые действия.

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