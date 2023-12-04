В США заявили, что Запад недооценил Россию перед контрнаступлением ВСУ

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Украина и страны Запада недооценили российские силы перед тем как начать контрнаступление ВСУ. Об этом пишет американская газета Washington Post.
«Многие на Украине и на Западе недооценили способность России восстанавливаться после катастроф на поле боя и использовать свои неизменные преимущества: живую силу, мины», - говорится в статье.
Также уточняется, что Россия смогла приспособиться ко всем условиям по ходу конфликта, отметив, что уже к марту ВС РФ на протяжении многих месяцев занимались строительством оборонительных сооружений.
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Элина Позднякова