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В США заявили о неминуемой капитуляции Украины перед Россией

Экс-разведчик Риттер: Украине светит капитуляция вместо мирных переговоров с РФ
23 ноября 2023, 06:39
Фото: iStock/Liukov

Фото: iStock/Liukov

Завершение конфликта на Украине, по мнению бывшего американского разведчика Скотта Риттера, не произойдет простым подписанием мирных соглашений.

Скорее всего, стране придется признать поражение перед Россией. Это заявление было сделано в эфире YouTube-канала Redacted.
Риттер отметил, что украинские власти уже упустили возможность для мирных переговоров, и теперь стране придется принимать условия, навязанные Москвой.

Он сравнил эту ситуацию с событиями на линкоре «Миссури» в 1945 году, когда был подписан акт о капитуляции Японии. По словам Риттера, Украине придется согласиться с документом, подготовленным Россией, в котором будут содержаться не просьбы, а четкие требования.

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Минобороны сообщило об уничтожении замаскированных позиций ВСУ российскими Су-25
МО: Штурмовики Су-25 уничтожили скрытые позиции ВСУ на Южнодонецком направлении
23 ноября 2023, 08:53

Фото: istock / Vital Hil

Российские Су-25 ликвидировали замаскированные позиции Вооруженных сил Украины на Южнодонецком направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Два штурмовика Воздушно-космических сил РФ нанесли ракетные авиационные удары по скрытому вооружению ВСУ. 

«В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — уточнили в оборонном ведомстве.
Су-25 запускали ракеты парами с небольших высот. После атак экипажи согрешили манёвр и выпустили тепловые ловушки, а затем  вернулись на аэродром вылета.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что завершение конфликта на Украине не произойдет простым подписанием мирных соглашений. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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#техника
#всу
#ракеты
#рф
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ВСУ 72 раза обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 72 раза обстреляли территорию ДНР
23 ноября 2023, 01:31

Фото: iStock/Dmitry Andreev

В течение последних 24 часов представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило о 72 случаях обстрела территории ДНР со стороны украинских вооруженных сил.
Было выпущено 215 боеприпасов. На донецком направлении враг совершил 31 обстрел из РСЗО, артиллерии калибром 155 миллиметров и ударного БПЛА. Горловское направление подверглось 33 обстрелам из артиллерии 155 миллиметров, включая кассетные боеприпасы, а на ясиноватском направлении было зафиксировано восемь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров.

В результате обстрелов пострадали жители Горловки, Ясиноватского района, Донецка, Макеевки и Липового. Сведения о ранении семи гражданских лиц в районах Петровского и Кировского в Донецке, а также в Центрально-Городском районе Горловки также поступили.

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Командир корабля Никитин погиб при атаке безэкипажного катера ВСУ
22 ноября 2023, 22:37

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Старший мичман Военно-морского флота (ВМФ) России Денис Никитин погиб при атаке безэкипажного катера ВСУ, об этом сообщили на официальном сайте Черноморского окружного казачьего общества.
Трагедия произошла 10 ноября.

Четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины совершили атаку базы российского Черноморского флота. Их целью было уничтожить катеры проекта 11770 «Серна». Одним из командовал Никитин, который попытался предотвратить атаку ценой своей жизни. 

Героически погибшего мичмана посмертно наградили орденом Мужества. Церемония прощания с Никитиным состоялась 20 ноября в Новороссийске.

Отмечается, что у погибшего остались жена и две дочери-подростки.

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#трагедия
#всу
#атака
#смерть
#вмф
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Российский танкист рассказал об угоне трофейной западной техники у ВСУ
Танкист Волков: ВС РФ увели из-под носа у ВСУ трофейный бронетранспортер YRP-765
22 ноября 2023, 22:10

Фото: iStock/Michele Ursi

Военнослужащие из Вооруженных Сил России завладели бронетранспортером YRP-765 западного образца прямо на глазах у бойцов украинской армии, захватив его в качестве трофея. Об этом рассказал майор Евгений Волков, командир танкового батальона, в интервью, опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны России.
По его словам, после поражения украинских войск на их оставленных позициях была обнаружена техника противника. Российское командование приняло решение изъять эти машины, и российский батальон использовал танк для въезда на территорию.

«Мы вывезли бронетранспортер YRP-765 прямо из-под носа, под огнем вражеской артиллерии. Это один из первых образцов западной техники, который мы захватили, он даже стоял на форуме "Армия-2023"», — отметил Волков.
Уточняется, что танковый батальон успешно отразил все атаки Вооруженных Сил Украины в районе Работино и Вербового на запорожском направлении.

«Предоставляя огневую поддержку мотострелковым частям, наши танкисты уничтожили значительное количество личного состава противника, бронетехники и укреплений», — сообщается в отчете.
Представители Минобороны России также подчеркнули, что за героизм, проявленный во время спецоперации, командира танкового батальона Евгения Волкова наградили Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и двумя орденами Мужества.

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#минобороны
#танк
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«Потеряли единственное оружие»: В Италии выяснили, что могло спасти Украину
FQ: Переговоры в начале конфликта были единственным спасением для Украины
22 ноября 2023, 19:50

Фото: iStock/JARAMA

Единственным спасением для Украины были бы проведённые в начале конфликта переговоры, об этом пишет итальянское издание Fatto Quotidiano.
«Зеленский просит еще оружия, хотя уже получил все: Leopard, HIMARS, ATACMS, Abrams, кассетные бомбы и крылатые ракеты Storm Shadow. Запад еще не изобрел волшебного оружия, потому что единственным таким оружием были переговоры в начале конфликта», - прокомментировали ситуацию итальянский журналист. 

По словам FQ, режим украинского президента Владимира Зеленского истощил все свои военные ресурсы, а также всё то оружие и боеприпасы, которые предоставили западные союзники. Теперь же неподготовленные ВСУ столкнулись с наступлением Вооруженных сил РФ по всей линии боевого соприкосновения. 

Автор статьи считает, что единственная причина, по которой украинская армия продолжает пытаться удерживать оборону - это желание не разрушить имидж американского президента Джозефа Байдена. 

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Молдавия не будет выдавать Украине уклонистов от призыва в армию
22 ноября 2023, 19:05

Фото: istockphoto/Nabil Kamara

Молдавия не станет выдавать Украине беженцев, уклоняющихся от призыва на военную службу.
Об этом рассказал пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Игорь Захаров.

«На сегодня ни один гражданин, который достиг призывного возраста или который достигнет его в ближайший период, не был и не будет выдан украинской стороне», - заявил Захаров в эфире Radio Moldova. 
Пресс-секретарь подчеркнул, что между Молдавией и Украиной не было соглашения об экстрадиции людей призывного возраста. 

«У нас таких случаев не было, и Украина не обращалась с просьбой об экстрадиции этих граждан», - сказал Игорь Захаров. 
С начала СВО пограничная полиция Молдавии на регулярной основе сообщает о задержании мужчин призывного возраста. Они нелегально переправляются через Днестр и другие участки молдавско-украинской границы. На молдавской территории они имеют право попросить об убежище. 

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Бойцы ВСУ сбросили боеприпас с дрона прямо на пожарную бригаду в Донецке
22 ноября 2023, 18:47

Фото: iStock/MaboHH

Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника прямо на пожарный расчет в Донецке, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, в Кировском районе Донецка загорелся бензовоз. На место происшествия прибыла пожарная бригада, которая быстро потушила технику.

Однако, сразу после ликвидации огня, с неба на пожарных прилетел украинский боеприпас, который сбросил беспилотник. 

В результате, пострадали четыре сотрудника -  старший прапорщик Виталий Карабет, сержант Илья Одинцов, прапорщик Роман Нестеренко и старший сержант Андрей Сыкулёв. Всех четверых экстренно госпитализировали с контузиями и осколочными ранениями.

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#беспилотник
#боеприпас
#пожарные
#днр
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Военный ВСУ рассказал о сослуживцах, сливающих военную информацию
Военный ВСУ Жорин пожаловался на сослуживцев, сливающих секретную информацию
22 ноября 2023, 18:42

Фото: iStock/Michele Ursi

В рядах ВСУ есть «кроты», которые собирают секретную информацию и передают куда-то полученные данные. Об этом сообщил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин.
«Мы пытаемся ограничивать информацию, которая есть в подразделении. Но мы не раз сталкивались с тем, что нас ждали, когда мы выходили на задачи», - рассказал украинский военный в интервью YouTube-каналу «Бомбардир».

Он также не исключил, что в его подразделении есть люди, которые передают информацию. По его словам, секретные данные могут сливаться не только российской стороне, но и украинским спецслужбам.

Ранее сообщалось, что уклонистами можно считать 99% украинских мужчин. Об этом рассказал представитель территориального центра комплектации Юрий Семчук. Его процитировал УНИАН.

Со слов Семчука, элита ушла, а на Украине остались генетические рабы. В качестве примера он привел добровольца, отправившегося на фронт из-за тяжелых отношений с супругой.

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#интервью
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#всу
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Семьи участников СВО из Дмитрова съездили на экскурсию в Белоруссию
22 ноября 2023, 18:13

Фото: администрация Дмитровского г. о.

Семьи участников спецоперации из Дмитрова побывали в Белоруссии. Экскурсия была организована по поручению главы городского округа Ильи Поночевного, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Администрация Дмитровского округа уделяет особое внимание поддержке военнослужащих и их семей. Пуховичский район Минской области и Дмитровский округ – побратимы. Много лет они сотрудничают в сферах культуры, образования и молодёжной политики, патриотического воспитания детей.

Экскурсанты побывали в музейном комплексе старинных народных ремесел и технологий «Дудутки», познакомились с многовековой историей Минска, увидели главные достопримечательности города. Большой интерес у гостей вызвали два уникальных исторических объекта, внесённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, – Несвижский и Мирский замки.
«В поездке мы узнали много полезной и интересной информации, получили массу положительных эмоции и увезли с собой добрые воспоминания о путешествии. Благодарю главу нашего округа Илью Поночевного за возможность побывать в этой замечательной стране», – сказала ученица школы №10 Дарья Бурцева.
Гости передали представителям Пуховичского района благодарственное письмо и сувенир от Поночевного. 
 
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