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Завершение конфликта на Украине, по мнению бывшего американского разведчика Скотта Риттера, не произойдет простым подписанием мирных соглашений.
Риттер отметил, что украинские власти уже упустили возможность для мирных переговоров, и теперь стране придется принимать условия, навязанные Москвой.
Он сравнил эту ситуацию с событиями на линкоре «Миссури» в 1945 году, когда был подписан акт о капитуляции Японии. По словам Риттера, Украине придется согласиться с документом, подготовленным Россией, в котором будут содержаться не просьбы, а четкие требования.
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