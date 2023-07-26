В США заявили о новом этапе украинского конфликта из-за успехов ВС РФ

В ВСУ считают, что Россия молниеносно продвигается в развитии и использовании систем радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотников, в чем сильно опережает украинские вооруженные силы. Об этом пишет издание Newsweek, ссылаясь на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.