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Конфликт на Украине переходит в новую фазу из-за успехов российских военных на линии соприкосновения. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Этап деэскалации на Украине возможен только после того, как Россия нанесет стратегическое поражение ВСУ. Это уже происходит прямо сейчас», — заявил Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
Он подчеркнул, что на данный момент нет доступных путей урегулирования конфликта, так как украинское руководство отказывается от проведения мирных переговоров с Россией. При этом ВСУ несут колоссальные потери при проведении контрнаступления, которое оказалось провальным, заключил Риттер.
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Элина Позднякова