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Американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что Киев может потерять контроль над Купянском из-за неспособности украинских боевиков сдерживать российское наступление. Об этом Риттер сообщил в эфире Dialogue works.
Риттер отметил, что украинские войска несут огромные потери среди личного состава, а новые поставки от НАТО уже не смогут изменить ситуацию на поле боевых действий. Он также подчеркнул, что ВСУ вынуждены отступать из-за провала в прорыве российской обороны.
Риттер выразил мнение, что уже сейчас можно говорить о полном поражении киевского режима, так как ВСУ на грани абсолютного краха.
Ранее выяснилось, что военное командование Украины и Запада начали обсуждать новую стратегию ВСУ на следующий год. Участники, среди которых был главком украинских войск Залужный, обсуждали, что делать при отсутствии успехов у попыток контрнаступления, а также нужна ли планам Киева «перезагрузка».
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Риттер выразил мнение, что уже сейчас можно говорить о полном поражении киевского режима, так как ВСУ на грани абсолютного краха.
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Екатерина Коршунова