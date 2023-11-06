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В США заявили о пессимизме в рядах ВСУ

NYT заявила о пессимизме в рядах ВСУ насчет исхода конфликта с Россией
06 ноября 2023, 06:13
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Солдаты ВСУ морально готовятся к длительному конфликту с Российской Федерацией. Так, в рядах украинской армии растёт недовольство государством, пишет New York Times.
Глава села Тухля Львовской области Андрей Ткачук заявил, что «мальчики на фронте очень устали физически и психологически». При этом он отметил, что конфликт с Россией будет длиться ещё долго.

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, рейтинг доверия украинцев к действующему правительству рухнул с 74% в мае до 39% в октябре. Государственному телевидению Украины доверяют только 48% граждан.


Директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий отметил, что украинцы «становятся пессимистами», так как больше не ощущают себя в безопасности.

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Российские бойцы уничтожили машину ВСУ с боеприпасами с помощью дронов
06 ноября 2023, 06:36

Фото: iStock/vadimrysev

Командир разведывательного подразделения группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Шмель» заявил, что тандем из расчёта ударных FPV-дронов и разведывательного БПЛА выследил и уничтожил БМП противника, перевозившую боеприпасы. Об этом пишет РИА Новости.
«Наша разведка при помощи беспилотников выследила украинскую БМП и передала сведения расчету ударных FPV-дронов. Ребята грамотно отработали по бронетехнике противника. В результате точных попаданий дронов-камикадзе по БМП сдетонировал боекомплект, который эта техника перевозила», — цитирует агентство слова собеседника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
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Артиллерия «Центра» поразила 40 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ
06 ноября 2023, 05:39

Фото: сайт Минобороны РФ

Российская артиллерия поразила 40 районов сосредоточения живой силы и техники ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы Александра Савчука.
«Российской артиллерией поражены пять опорных пунктов, а также свыше 40 районов сосредоточения живой силы и техники противника», — цитирует агентство слова собеседника.

Савчук добавил, что в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении действия подразделений группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и авиации позволили нанести поражение штурмовым группам противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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МО РФ: Российские десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Артёмовском
06 ноября 2023, 05:34

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Артиллерийский расчёт гаубицы Д-30 Воздушно-десантных войск (ВДВ) России ликвидировал замаскированный украинский командно-наблюдательный пункт на Артёмовском направлении СВО, который находился в одном из полуразрушенных домов в серой зоне. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
«Артиллеристы-десантники вели стрельбу осколочно-фугасными боеприпасами с закрытой огневой позиции, находящейся на удалении около 8 километров. В результате точного попадания командно-наблюдательный пункт ВСУ с личным составом был уничтожен», — рассказали в военном ведомстве .

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#вооружённые силы рф
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Балицкий: Контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении полностью остановлено
06 ноября 2023, 05:13

Фото: сайт Кремля

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о полной остановке украинского контрнаступления на Запорожском направлении благодаря выбранной Вооружёнными силами РФ тактике маневренной обороны. Об этом пишут «Известия».
«Противник единственное, что делает, это обстреливает наши населенные пункты ракетами, которые поставляет Запад. Это все, что они могут сегодня», — заявил губернатор.

По его словам, ВСУ уже выдохлись, сейчас им осталась лишь агония. В частности, отдельные бои до сих пор продолжаются в районе сел Работино и Щербаки.



Также Балицкий сообщил о том, что началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и будет проходить в том числе по территории ДНР и Запорожской области.

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#запорожская область
#всу
#контрнаступление
#вс рф
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Ошибки Залужного доведут Украину до катастрофы
Польский генерал Скшипчак предрёк поражение Украины из-за ошибок Залужного
06 ноября 2023, 01:42

Провал контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) неизбежен из-за ошибок их главнокомандующего Валерия Залужного, что приведёт к катастрофическому поражению Украины в конфликте с Россией. Об этом в интервью изданию Wirtualna Polska заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак.
«Я бы лишил должности Залужного за ошибки в командовании. Если он отвечает за это провальное контрнаступление, то я бы расценил это как саботаж, а не ошибку. Если мой командир атакует там, где противник сильнее всего, это преступление», — заявил Скшипчак.

По его словам, грядущее поражение Украины будет связано прежде всего с тем, что конфликт Москвы и Киева в итоге решится не на поле боя, а «в кабинетах политиков» и дипломатов.

Ранее Залужный в интервью для Economist заявил, что украинская армия зашла в тупик, поэтому ждать «красивого прорыва» не стоит. Также он признался, что не смог вести бои так, как того ожидали на Западе. А генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос рассказал, что это можно воспринимать как сигнал о помощи, который западные страны должны принять как просьбу об оказании давления на руководство страны.

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#польша
#украина
#всу
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Зеленский признал, что все уже устали от конфликта на Украине
NBC: Зеленский признал, что жители Запада устали от конфликта на Украине
05 ноября 2023, 21:27

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что жители и политики западных стран уже устали от конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу NBC News.
Зеленский отметил, что многие западные политики устали оказывать Украине помощь. Однако он отметил, что продолжению финансирования и осуществления поставок вооружения ВСУ «нет никакой альтернативы».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Украину несчастной страной, поскольку за неё платит другая страна, которая обеспечивает приход новой власти. Песков привёл слова исполняющей обязанности первого заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. В интервью CNN она сообщила, что с 1991 года США выделили пять млрд долларов, чтобы помочь «более сильному демократическому правительству» получить власть на Украине.

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#европа
#россия
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Российские военные с помощью FPV-дрона уничтожили украинский автоматический гранатомёт
RT: под Угледаром российский FPV-дрон уничтожил автоматический гранатомёт ВСУ
05 ноября 2023, 19:56

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Российские военные ликвидировали автоматический гранатомёт Вооружённых сил Украины (ВСУ) с помощью FPV-дрона на Угледарском направлении. Об этом сообщает RT.
В опубликованном RT видео можно заметить, как российский беспилотник подлетает к позициям украинской армии, после чего раздаётся взрыв. Так российские военные уничтожили украинский автоматический гранатомёт. 

Ранее сообщалось, что в районе крымского Джанкоя украинские военные пытались подорвать поезд с нефтепродуктами. Для этого они использовали дроны, начинённые взрывчаткой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#всу
#граната
#спецоперация
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Зеленский заявил о намерении сменить стратегию и нанести внезапный удар по России
NBC: Зеленский заявил о планах по смене стратегии в конфликте с РФ
05 ноября 2023, 19:43

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные в настоящий момент рассматривают различные варианты стратегий для достижения успехов в зоне спецоперации. Об этом сообщает NBC News.
Президент уточнил, что смена стратегии необходима для того, чтобы продвинуться вперёд и нанести внезапный удар по России.

Также Зеленский подчеркнул, что Украина не пойдёт на переговоры с Россией, такой вариант, по его словам, вообще не рассматривается.

Кроме того, он прокомментировал заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что украинская армия зашла в тупик. Зеленский заявил, что это ложная информация.

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#украина
#россия
#спецоперация
#владимир зеленский
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Губернатор Богомаз: Средства ПВО сбили беспилотник над Брянской областью
05 ноября 2023, 19:30

Фото: istockphoto/aapsky

Российские дежурные средства противовоздушной обороны предотвратили террористическую атаку на Брянскую область. Они перехватили в воздухе и уничтожили украинский беспилотник.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Богомаз. Губернатор уточнил, что беспилотный летательный аппарат противника самолетного типа был уничтожен над территорией Стародубского района области. Он также добавил, что пострадавших и разрушений нет, поблагодарив за умелые действия бойцов российской ПВО.

В министерстве обороны РФ уточнили, что попытка террористической атаки на объекты на территории Брянской области была пресечена в 16:35. Отмечается, что не сумев добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим все чаще прибегает к террористическим методам, атакуя мирные российские города и объекты. Например, недавно ВСУ обстреляли из миномётов храм Николая Чудотворца на территории Брянской области.

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