В США заявили о пессимизме в рядах ВСУ

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Солдаты ВСУ морально готовятся к длительному конфликту с Российской Федерацией. Так, в рядах украинской армии растёт недовольство государством, пишет New York Times.
Глава села Тухля Львовской области Андрей Ткачук заявил, что «мальчики на фронте очень устали физически и психологически». При этом он отметил, что конфликт с Россией будет длиться ещё долго.
Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, рейтинг доверия украинцев к действующему правительству рухнул с 74% в мае до 39% в октябре. Государственному телевидению Украины доверяют только 48% граждан.
Директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий отметил, что украинцы «становятся пессимистами», так как больше не ощущают себя в безопасности.
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Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, рейтинг доверия украинцев к действующему правительству рухнул с 74% в мае до 39% в октябре. Государственному телевидению Украины доверяют только 48% граждан.
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Диана Аванесян