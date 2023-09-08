В Вооруженных силах Украины идут обсуждения о возможности смены Владимира Зеленского, сообщил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети Twitter (X).
«Внутри украинских вооруженных сил существует много разговоров о возможной смене Зеленского», — отметил он.Эксперт также добавил, что Вооруженные силы Украины понесли значительные потери, составившие уже 400 тысяч человек погибшими, и призвал украинские власти рассмотреть возможность заключения соглашения с Россией.
«Заключите мир, это разумное решение!», — подытожил он.Ранее он также высказывал мнение, что российские военные, при необходимости, могут продвигаться на юг, освобождая Одессу, и даже достичь границы с Польшей в целях завершения военного конфликта на Украине.
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