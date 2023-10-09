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Потери солдат Вооружённых сил США на Украине продолжают расти и сами военнослужащие жалуются на украинскую военную медицину. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT).
По словам одного из американских бойцов, которые воюют в англоязычных подразделениях, лечение, оказываемое им на Украине, происходит в спартанских условиях.
Недавняя смерть на Украине наемника Далтона Медлина возмутила общественность США. Американский солдат умер 27 сентября во время разведки возле позиций ВС России. Государственный департамент США не стал предоставлять сведения о его смерти, но стало понятно, что солдат погиб от сильного ранения, с которым ему не помогли в украинском военном госпитале.
Ранее военные Южной группировки войск сорвали контратаку ВСУ на Донецком направлении, уничтожив здание, которое было временным пунктом размещения врага. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Я проснулся во время операции, потому что мне дали мало анестезии», — проводит издание слова солдата.
Ранее военные Южной группировки войск сорвали контратаку ВСУ на Донецком направлении, уничтожив здание, которое было временным пунктом размещения врага. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак