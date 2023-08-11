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В США заявили о скором смещении Зеленского из-за провала контрнаступления

Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ сместят Зеленского из-за провала
11 августа 2023, 14:19

Фото: iStock/JARAMA

ВСУ могут сместить президента Украины Владимира Зеленского из-за происходящего на линии соприкосновения. Так считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Украинские военные скоро захотят сместить Зеленского. Они скажут: "С нас хватит. Мы складываем оружием". Чем больше бригад ВСУ уничтожается, чем больше отчаяния у военных», — отметил Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway.


По его словам, Зеленский находится в ужасном положении, отметив, что весь мир считает, что Украина должна сделать территориальные уступки и добиться окончания конфликта путём мирных переговоров на условиях России. Риттер заключил, что Киев не сможет добиться завершения противостояния на своих условиях.

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ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в районе Запорожья
11 августа 2023, 13:33

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Запорожья. Об этом Конашенков сообщил в ходе брифинга.
Конашенков отметил, что ВС РФ уничтожили 4 склада боеприпасов украинских войск в ДНР, Запорожской и Харьковской областях. По словам официального представителя Минобороны РФ, российские войска отразили 3 атаки подразделений 21-й механизированной бригады ВСУ ​в районах Успеновка и Работино.

Напомним, ранее Балицкий сообщил о том, что Российские военные пресекли попытку ВСУ осуществить танковый прорыв в районе Работино Запорожской области. Он подчеркнул, что остатки украинской группы с двумя танками вынуждены были отступить. По словам Балицкого, ВСУ продолжают интенсивно обстреливать позиции ВС РФ. Однако российские солдаты дают жесткий отпор противнику.

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Подоляк заявил, что в России действует сеть украинских спецслужб
Подоляк признал, что на территории России действует сеть украинских спецслужб
11 августа 2023, 13:09

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

На территории России действует сеть украинских специальных служб – Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и Службы безопасности Украины (СБУ), эту информацию подтвердил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в интервью украинскому телеканалу «24».
«Украинские спецслужбы - и ГУР, и СБУ - имеют достаточно эффективную сеть в России», - прокомментировал ситуацию Подоляк.

Он также отметил, что спецслужбы успешно пользуются этой сетью. При этом, по его словам, в атаках на российские территории задействованы некие «неустановленные беспилотники». 

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что сегодня первое место в мире по черной трансплантологии, с оборотом в два миллиарда долларов в год, занимает Украина. Парламентарий отметила, что хоть украинцы и принудили Верховную раду запретить изымать органы у погибших военных – проблему это не разрешило.

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#сво
#украина
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ВСУ обстреливают ДНР кассетными снарядами
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по ДНР
11 августа 2023, 12:36

Фото: iStock/NATALIA MARNA

Вооруженные силы Украины выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.05 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетные)», - прокомментировали ситуацию представители СЦКК.

Напомним, ВСУ два дня подряд обстреливали Кременную в ЛНР кассетными боеприпасами, в результате обстрела погиб один мирный житель. Из сообщения следует, что 1 августа кассетный боеприпас попал на территорию стадиона «Олимп». А 2 августа другой боеприпас попал на участок частного жилого дома.

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#боеприпасы
#обстрел
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В США предрекли Украине катастрофу при отказе от переговоров
Риттер: Украину ждет катастрофа, если она откажется от переговоров с Россией
11 августа 2023, 12:27

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украина должна будет принять условия России, чтобы не потерпеть полную катастрофу, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway.
«Киев потеряет еще больше территорий. Россия победит в этой войне, а поражение Украины будет носить стратегический и всеобъемлющий характер», - прокомментировал ситуацию Риттер.

План, который Владимир Зеленский предложил на встрече в Саудовской Аравии, полностью состоит из пунктов, в которых говорится о поражении России. Однако, в победу Украины уже давно никто не верит, потому сейчас весь мир призывает украинского лидера к мирным переговорам с Москвой, подчеркнул Риттер.

Даже до западных СМИ начинает доходить, что поражение Украины в конфликте неизбежно, заключил эксперт.

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#владимир зеленский
#сво
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Мужчина пострадал при обстреле белгородского села Терезовка
11 августа 2023, 11:59

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Мужчина получил осколочное ранение в результате обстрела села Терезовка в Шебекинском районе. Об этом рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Шебекинском городском округе по селу Терезовка выпущен один минометный снаряд. Есть один пострадавший – мужчина получил лёгкое осколочное ранение», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавшему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Также Гладков отметил, что при обстреле разрушений на земле нет.

Также хутор Панков и село Муром были обстреляны со стороны ВСУ из минометов. Пострадавших и разрушений нет.
 
Кроме того, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве средствами противовоздушной обороны сбит вражеский беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет.

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Минобороны: подавленный РЭБ беспилотник рухнул в лесном массиве на западе Москвы
11 августа 2023, 11:41

Фото: iStock/sfreestee

В Минобороны РФ заявили о том, что сегодня, 11 августа, пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА по объекту на территории Москвы. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Отмечается, что БПЛА был подавлен средствами РЭБ и рухнул в лесном массиве на западе Москвы. Сообщается, что в результате террористической атаки нет пострадавших и разрушений.

Напомним, ранее жители подмосковного Красногорска сообщили о звуках взрывов. Накануне взрыва местные жители заметили неопознанный летательный объект в районе Новорижского шоссе. По информации СМИ, дрон летел вдоль русла реки на высоте 150 метров. После раздался звук взрыва. Предположительно, сработала ПВО. Также сообщают о падении БПЛА на больницу имени Ворохобова.

Утром над московским аэропортом Внуково временно закрыли небо, предположительно, из-за беспилотника. Экстренные службы объявили режим «Ковер».

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Балицкий: ВС РФ пресекли попытку танкового прорыва ВСУ в районе Работино
11 августа 2023, 11:01

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Российские военные пресекли попытку ВСУ осуществить танковый прорыв в районе Работино Запорожской области. Об этом рассказал врио главы региона Евгений Балицкий.
«Сегодня около шести утра противник в составе группировки, усиленной танками, выступил в направлении Работино и Новоданиловки. Противник погнал колонну по минным полям, в результате танки начали подрываться, один танк уничтожен нашей артиллерией», - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что остатки украинской группы с двумя танками вынуждены были отступить.

По словам Балицкого, ВСУ продолжают интенсивно обстреливать позиции ВС РФ. Однако российские солдаты дают жесткий отпор противнику.

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#солдаты
#всу
#вс рф
#мид
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В МИД Украины признали мощную оборону ВС РФ
Кулеба: оборона ВС РФ приносит большие сложности ВСУ
11 августа 2023, 10:44

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что украинское контрнаступление продвигается, обвинив в этом российскую оборону. Об этом он рассказал в интервью испанской газете Mundo.
«Контрнаступление продвигается медленно, но неустанно. Самые большие проблемы - сильные оборонительные позиции, возведенные русскими за последний год», - объяснил Кулеба.

Он добавил, что украинским военным крайне тяжело продвигаться вперед в подобных условиях.

При этом экс-сотрудник американской разведки Скотт Риттер утверждает, что украинская армия понесла серьезные потери в процессе контрнаступления. По его словам, потери Украины в боевых действиях в десятикратном размере превышают потери России. Таким образом, Киев взялся за задачу, которую не может выполнить.

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#всу
#киев
#контрнаступление
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Председатель ОБСЕ Османи высказался за скорейшее завершение конфликта на Украине
11 августа 2023, 10:44

Фото: iStock/Caner CIFTCI

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи поддержал скорейшее завершение украинского конфликта. Об этом он сообщил во время брифинга в Астане.
«Весь регион ОБСЕ проходит через очень сложный период и неизвестность, поэтому эта война должна завершиться», — заявил Османи.

Он также отметил, что после завершения конфликта на пространстве ОБСЕ появится возможность для установления более близкого сотрудничества и предоставления ответных мер.

Напомним, ранее польские журналисты в статье для газеты Rzeczpospolita выразили мнение, что Украина не способна контролировать свою судьбу из-за зависимости от внешних факторов. Статья также подчеркивает, что Киев стал зависим от поставок оружия из Запада, что лишило его политической автономии. Авторы утверждают, что ключевую роль в разрешении украинского вопроса играет президент России Владимир Путин. 

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