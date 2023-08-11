В США заявили о скором смещении Зеленского из-за провала контрнаступления

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ВСУ могут сместить президента Украины Владимира Зеленского из-за происходящего на линии соприкосновения. Так считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Украинские военные скоро захотят сместить Зеленского. Они скажут: "С нас хватит. Мы складываем оружием". Чем больше бригад ВСУ уничтожается, чем больше отчаяния у военных», — отметил Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway.
По его словам, Зеленский находится в ужасном положении, отметив, что весь мир считает, что Украина должна сделать территориальные уступки и добиться окончания конфликта путём мирных переговоров на условиях России. Риттер заключил, что Киев не сможет добиться завершения противостояния на своих условиях.
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