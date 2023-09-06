В США заявили о сюрпризе российских генералов для ВСУ

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Планы украинского командования во время наступления ВСУ разбились о минные поля, оборудованные российскими военными. Об этом сообщает обозреватель Forbes Дэвид Экс.
«Когда в июне началось долгожданное украинское контрнаступление, российское командование внесло в свою оборонительную доктрину важную корректировку, которая оказала немедленное и глубокое влияние на операции ВСУ», — объяснил Экс.
Он объяснил, что киевское военное руководство не ожидало, что боевые действия придется вести на обширных полях, которые плотно заминированы. Уточняется, что разминировать их с помощью стандартного оборудования практически невозможно. По словам Экса, именно это является причиной неудавшегося контрнаступления ВСУ.
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Элина Позднякова