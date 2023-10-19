В США заявили о трех российских котлах для ВСУ

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Российские военные загнали ВСУ в три котла в зоне проведения специальной военной операции и уничтожают их там. Об этом рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Русские создали три огромных котла, которые Украина теперь, чтобы удержать свои позиции, вынуждена подкреплять, вводить туда резервы. И их уничтожают», — рассказал Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
По его словам, российские силы вступили в новую фазу ведения спецоперации. Таким образом, уверен Риттер, в ближайшее время от ВСУ будут освобождены новые территории. Он также подчеркнул, что поле боя находится под контролем ВС РФ.
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