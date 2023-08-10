В США заявили об огромных потерях ВСУ при контрнаступлении

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Экс-сотрудник американской разведки Скотт Риттер утверждает, что украинская армия понесла серьезные потери в процессе контрнаступления. Он поделился этим мнением на YouTube-канале Stephen Gardner.
«В некоторых местах эти цифры даже больше. Похоже, Украина взялась за задачу, которую не может выполнить», — подчеркнул Риттер.Читайте также:
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