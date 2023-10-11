В США заявили об угрозе уничтожения авиации ВСУ новым оружием РФ

Сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале выразил мнение, что предполагаемая американская угроза воздействия на Иран, вызванная недавней эскалацией в Израиле и поддержанная некоторыми американскими политиками, может иметь негативное воздействие на поддержку Украины.