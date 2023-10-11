В США заявили об угрозе уничтожения авиации ВСУ новым оружием РФ

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Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил штурмовик Су-25 Вооруженных сил Украины на земле на авиабазе Долгинцево под Кривым Рогом. ВСУ столкнулись с реальной угрозой из-за нового беспилотника российского производства. Об этом сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс.
Видео с уничтожением украинского самолета опубликовали в социальной сети X (ранее Twitter). Экс обратил внимание на то, что это уже второй удар «Ланцета» по украинскому самолету за 3 недели на этом аэродроме.
Журналист заявил, что новая версия «Ланцета» способна гораздо дальше летать, чем предыдущая. Поэтому новая версия БПЛА несет серьезную угрозу для воздушных сил Украины. Кроме того, он предположил, что командование Украины, судя по происходящему, не извлекло урок из предыдущего удара Долгинцево, в результате которого, 19 сентября был уничтожен истребитель МиГ-29.
Ранее сообщалось, что ВСУ покидают позиции Соледара на артемовском направлении в Донбассе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак