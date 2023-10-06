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В США заявили об усилении России

Экс-судья Наполитано: Россия стала сильнее после провального контрнаступа ВСУ
06 октября 2023, 02:02
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

Журналист и бывший судья Верховного суда Нью-Джерси (США) Эндрю Наполитано в своем выступлении на YouTube-канале Judging Freedom выразил мнение о неудаче контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и о том, что Россия приобрела новые территории и стала ещё мощнее.

«Уже никто не говорит о весеннем контрнаступлении, точнее летнем. Кажется, оно провалилось! И, на самом деле, русские продолжают двигаться вперед медленно, упорно и настойчиво, двигаясь на запад», — пояснил Наполитано.
По его мнению, санкции, нацеленные на ослабление России, также не достигли своей цели, и Россия сумела улучшить свою экономическую ситуацию «по всем показателям». Журналист также отметил рост популярности российского лидера Владимира Путина как один из признаков успешных действий.

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#запад
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В восьми областях Украины объявлена воздушная тревога
06 октября 2023, 02:27

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В восьми областях Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом пишет RT со ссылкой на онлайн-карту украинского Министерства цифровой трансформации.

Уточняется, что тревога звучит в Николаевской, Одесской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Хмельницкой областях.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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Экс-судья Наполитано: Россия стала сильнее после провального контрнаступа ВСУ
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#вс рф
#воздушная тревога
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ВСУ 30 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР
06 октября 2023, 01:34

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

За последние 24 часа украинские вооруженные силы 30 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 106 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.
За прошедшие сутки представительство отметило 30 случаев атак со стороны вооруженных формаций Украины. На направлении Донецка было зафиксировано 10 артиллерийских обстрелов калибром 155 миллиметров.

В районе Горловки было 17 артобстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и артиллерии калибрами 152 мм и 155 мм, включая применение кассетных снарядов. На направлении Ясиноватого зафиксировали два артиллерийских обстрела калибром 155 мм.

В районе Светлодарска произошел один артиллерийский обстрел калибром 155 мм. Всего было выпущено 106 единиц разнообразных боеприпасов.

Эти атаки затронули районы шести населенных пунктов республики: Донецк, Мироновский, Горловка, Гольмовский, Озеряновка и Ясиноватский район.

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#удар
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ВСУ активизировались на ореховском направлении
Рогов заявил, что украинские войска активизировались на ореховском направлении
06 октября 2023, 00:33

Фото: istock / aapsky

Председатель организации «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале сообщил о повышенной активности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе ореховского направления.
По его информации, было зафиксировано передвижение около 20 единиц бронетехники. Рогов отметил, что на этом участке фронта ведется интенсивное боевое столкновение.

«Сообщается о применении тяжелой артиллерии и РСЗО с обеих сторон. Наша фронтовая авиация также выполняет операции против вражеских сил, применяя бомбы калибра ФАБ-500», — добавил он.
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В Киеве прогремел взрыв
06 октября 2023, 00:27

Фото: istockphoto/RamonCast

В Киеве произошел взрыв, сообщили в телеграм-канале украинского издания «Страна.ua».
«Киевские паблики сообщают о взрыве в городе», — говорится в опубликованной информации.
Стоит отметить, что по официальным данным в столице Украины не объявляли воздушную тревогу.

С10 октября российская армия проводит регулярные удары по объектам оборонной промышленности, военному управлению, связи и энергетическим инфраструктурам Украины. Эти действия рассматриваются как ответ на инцидент с терактом на Крымском мосту и другие нападения на гражданскую инфраструктуру в России. В результате таких событий ежедневно объявляется воздушная тревога в различных украинских регионах, иногда охватывая всю страну.

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#воздушная тревога
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Гладков: над Белгородской областью сбили шесть украинских беспилотников
05 октября 2023, 23:36

Фото: сайт Кремля

Система противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбила шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздушном пространстве над Белгородом и Белгородским районом, написал у себя в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков уточнил, что на данный момент нет информации о пострадавших, а оперативные службы проводят дополнительное расследование для выяснения возможных последствий на земле.

Ранее в тот же вечер Министерство обороны сообщило о том, что российские средства ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью.

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#воздушная тревога
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В Пентагоне назвали оставшуюся для помощи Украине сумму
У США осталось 7 млрд долларов для военной помощи Украине
05 октября 2023, 23:28

Фото: IStock/Yaraslau Mikheyeu

Общая сумма доступных средств для использования Соединенными Штатами в качестве помощи для Украины составляет приблизительно семь миллиардов долларов, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что около 5,4 миллиарда долларов были выделены благодаря перераспределению ранее выделенных средств для помощи Украине, и ещё около 1,6 миллиарда долларов предназначены для восстановления израсходованных ресурсов.

При этом Райдер отметил, что нельзя точно сказать, будет ли этого достаточно для поставки Вооруженным силам Украины тактических ракет ATACMS, так как на данный момент соответствующее решение не было принято.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты планируют продолжить взаимодействие с Конгрессом США с целью выделения дополнительных средств для военной поддержки Украины. В случае неотложной необходимости всегда существует возможность перераспределения средств из других программ.

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На Украине осознали горькую правду о будущем ВСУ
Депутат Рады Устинова: Без помощи США у ВСУ скоро закончится оружие
05 октября 2023, 22:00

Фото: iStock/Diy13

Через месяц-полтора у ВСУ закончится оружие, если США не проголосуют за выделение дополнительной помощи Киеву, заявила депутат Верховной Рады, заявила председатель парламентской спецкомиссии по вопросам мониторинга получения и использования западного вооружения Александра Устинова, ее цитирует «Страна.ua».
«Пять миллиардов — это исключительно, чтобы забрать то, что уже есть в стоках на территории США, и поставить в Украину. Но за эти деньги невозможно купить что-нибудь у наших зарубежных партнеров и прислать нам», - прокомментировала ситуацию Устинова. 

Она также отметила, что только на одно оружие Киев ежемесячно тратит три миллиарда долларов. 

Ранее колумнист агентства Блумберг Хэл Брэндс заявил, что Украина не сможет предпринять крупное наступление в 2024 году, если США окажутся неспособны помогать Киеву.

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#всу
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МО: Над Курской области сбили украинский беспилотник
05 октября 2023, 21:40

Фото: iStock/vadimrysev

Украинский беспилотник, пытавшийся атаковать Курскую область, был уничтожен силами ПВО, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Пятого октября около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Отмечается, что беспилотник был ликвидирован с помощью дежурных средств противовоздушной обороны.

Ранее в МО РФ рассказали, что российские силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью. Попытка атаки была совершена 5 октября около 15.00 по московскому времени.

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#рф
#пво
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Путин ответил на вопрос о конце СВО
Путин о конце СВО: Дело в гарантии безопасности народов России
05 октября 2023, 21:22

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о завершении СВО, на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Вы знаете, дело не в территориях, дело в гарантии безопасности народов России и Российского государства. А это более сложный вопрос, чем какая-то территория. В безопасности людей, которые считают Россию своей Родиной, а мы их считаем своими людьми», - прокомментировал ситуацию Путин.

Он также отметил, что этот вопрос - крайне сложный и комплексный. 

Ранее Владимир Путин заявил, что российские войска продвинулись на полях специальной военной операции на 300-1600 метров на 12 участках на линии соприкосновения.

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#владимир путин
#сво
#россия
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Достижения.рф