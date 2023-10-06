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Журналист и бывший судья Верховного суда Нью-Джерси (США) Эндрю Наполитано в своем выступлении на YouTube-канале Judging Freedom выразил мнение о неудаче контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и о том, что Россия приобрела новые территории и стала ещё мощнее.
«Уже никто не говорит о весеннем контрнаступлении, точнее летнем. Кажется, оно провалилось! И, на самом деле, русские продолжают двигаться вперед медленно, упорно и настойчиво, двигаясь на запад», — пояснил Наполитано.По его мнению, санкции, нацеленные на ослабление России, также не достигли своей цели, и Россия сумела улучшить свою экономическую ситуацию «по всем показателям». Журналист также отметил рост популярности российского лидера Владимира Путина как один из признаков успешных действий.
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