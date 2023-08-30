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Президент Украины Владимир Зеленский не переживет конфликт на Украине, и погибнет либо от рук противника, либо от рук своего же народа, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью U.S. Tour of Duty.
«Будь он умным, то он уехал бы за границу и никогда не возвращался бы. Ушел бы в отставку и скрывался в одном из домов за несколько миллионов долларов, купленных на деньги украинского народа и налогов граждан США», - прокомментировал ситуацию Риттер.
По мнению бывшего разведчика, сейчас Зеленский вцепился во власть и стал патологически зависим от внимания со стороны Запада.
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