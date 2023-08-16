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В США Зеленскому предсказали кончину Гитлера

Джонсон: Зеленский погибнет, если попытается захватить Крым
16 августа 2023, 16:48

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Украинского лидера Владимира Зеленского ждет судьба Адольфа Гитлера, если он предпримет попытки по захвату Крыма, заявил бывший советник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Я думаю, что у Украины больше шансов воплотить в жизнь космическую программу и высадиться на Венере, чем захватить Крым. У них просто нет такой армии, они полностью зависят от финансовой и военной помощи Запада, а также от разведки», - прокомментировал ситуацию Джонсон.

При этом, аналитик отметил, что аналогичная судьба была у лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Ему также пришлось прятаться в бункере в момент, когда вермахт был практически повержен.


За время контрнаступления ВСУ многие украинские солдаты получили серьезные травмы и потеряли конечности, подорвавшись на минах. Иностранный врач, который сейчас работает на Украине, заявил, что травмы от мин бывают настолько серьезными, что полностью восстановить анатомию просто не представляется возможным.

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#владимир зеленский
#украина
#крым
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Echos: Украина тайно приняла от Франции штурмовые винтовки ACAR
16 августа 2023, 16:57

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Французская промышленная группа Thales тайно поставила Украине австралийские штурмовые винтовки ACAR «для испытаний». Об этом сообщила газета Echos.
В компании утверждают, что вооружение было поставлено для испытаний и оценки, а не в условиях контракта или продажи.

Россия уже неоднократно указывала странам НАТО на то, что поставки вооружения лишь усугубляют ситуацию, отдаляя момент проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и страны НАТО являются непосредственными участниками конфликта, поскольку они обучают украинских военных.

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#украина
#франция
#вооружение
#поставки
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Политолог Марков: «Удача отвернулась от Киева, они расходуют свои последние резервы»
16 августа 2023, 16:54

Фото: istockphoto.com/Zeferli

Политолог Сергей Марков высказал мнение о том, что, если Украина использует своё последнее крупное подразделение, как об этом пишет западная пресса, то это прекрасная возможность для России «блеснуть на поле боя».
«До этого мы наблюдали, напротив, вполне успешные маневры ВСУ. Но всё же есть подозрение, что удача отвернулась от Киева и они расходуют свои последние резервы. Для российской армии это, вероятно, сигнал для активного наступательного действия», — заявил в беседе с «Вечерней Москвой» Марков.

При этом, он подчеркнул, что сам Запад уже начинает осознавать надвигающийся крах украинских войск.

До этого сообщалось, что противовоздушная оборона РФ сбила три дрона Украины, пытавшиеся атаковать объекты на территории Калужской области.

«Киев предпринял попытку атаковать объекты в Калужской области тремя беспилотниками, они уничтожены российскими средствами ПВО, сообщили в Минобороны РФ», — приводят argumenti.ru сообщение ТАСС.

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#минобороны рф
#контрнаступление
#украина
#россия
#спецоперация
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Подмосковные строители отремонтировали многоквартирный дом в Мариуполе
16 августа 2023, 16:52

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Работы по восстановлению многоквартирного жилого дома в Орджоникидзевском районе Мариуполя шли ударными темпами.

Специалисты из Подмосковья восстановили кровлю, заменили оконные блоки, в местах общего пользования произвели отделочные работы и другое. Произвели замену стояков горячего водоснабжения, канализации и центрального отопления и выполнили электромонтажные работы.

Фонд капитального ремонта восстанавливает в Мариуполе порядка 520 объектов: пункты временного размещения граждан, многоквартирные дома, объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения (школы, садики, дома престарелых, МФЦ), благоустройство общественных территорий.

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

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#фонд
#дома
#строители
#кадыров
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Минобороны: Российские войска улучшили позиции на Купянском направлении
16 августа 2023, 16:36

Фото: istockphoto/vadimrysev

Министерство обороны России сообщило об успехах российских войск на Купянском направлении. В ходе наступательных действий в назначенных зонах ответственности частям Вооруженных Сил РФ удалось улучшить положение по переднему краю.
Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Кроме того, за сутки российские военнослужащие успешно отразили 17 атак украинских боевиков на различных направлениях. Штурмовые отряды «Западной» группировки войск вели наступательные действия на Купянском направлении. Кроме того, здесь за сутки было отражено девять контратак противника. В результате ВСУ лишились до 85 военнослужащих, двух бронемашин, четырех пикапов, а также САУ 109М Paladin производства США и Krab  польского производства.

На Донецком направлении суточные потери Украины составили до 250 военнослужащих, три БМП, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

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#сша
#станция
#минобороны рф
#всу
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Российская армия получит модифицированные вертолеты «Терминатор»
«Вертолет России» изготовит и отправит Минобороны партию «Терминаторов»
16 августа 2023, 16:14

Фото: iStock/Oleg Elkov

Российский вертолётостроительный холдинг «Вертолеты России» изготовит и отправит Минобороны РФ партию Ми-8АМТШ-В «Терминатор», сообщает «РИА Новости».
Начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев вручил дополнительное соглашение к государственному контракту замглавы «Вертолеты России» на полях форума «Армия-2023».

Ранее на полях форума «Армия-2023» зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что контрнаступление украинских войск не имело успеха из-за превосходства Вооружённых сил России. Он добавил, что российские военные в ходе СВО приобрели необходимые навыки, в том числе, для борьбы с западной техникой.

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#танки
#сво
#минобороны рф
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Медведев: Контрнаступление ВСУ провалилось из-за навыков российских войск
16 августа 2023, 15:33

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Контрнаступление украинских войск не имело успеха из-за превосходства Вооружённых сил России (ВС РФ). Об этом на форуме «Армия-2023» заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Он добавил, что российские военные в ходе СВО приобрели необходимые навыки, в том числе, для борьбы с западной техникой.

При этом он сообщил, что нельзя недооценивать поставляемую Украине западную технику. По его словам, качество вооружения можно оценить только в ходе боевых действий, таким образом и среди НАТОвских машин есть достойные экземпляры.

Ранее Медведев заявлял, что западные страны не заинтересованы в проведении мирных переговоров между Россией и Украиной, поскольку поставками вооружения ВСУ они зарабатывают себе на оборонно-промышленный комплекс.

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#дмитрий медведев
#сво
#вс рф
#контрнаступление
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В Брянской области уничтожили четверых украинских диверсантов
ФСБ ликвидировала четверых диверсантов при попытке зайти в Брянскую область
16 августа 2023, 15:19

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Сотрудники ФСБ пресекли попытку проникновения украинских диверсантов на территорию России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
На месте ликвидации украинской группировки обнаружили FPV-дроны. На вооружение были нанесены наклейки с надписью «Собственность ФСБ России» и российской символикой. В ФСБ пояснили, что это свидетельствует о том, что диверсанты планировали совершить провокации на территории России. Также, на местах их дислокации было обнаружено оружие иностранного производства. 

В результате пресечния попытки вылазки диверсантов, 4 бойца ВСУ были ликвидированы. 

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#собственность
#всу
#вс рф
#дроны
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Foreign Policy: Украина будет долго страдать от использования кассетных боеприпасов
Foreign Policy: Украину ждут тяжёлые последствия от использования кассетных боеприпасов
16 августа 2023, 15:10

Фото: iStock/Indigoai

Украина пожалеет об использовании кассетных боеприпасов и будет сталкиваться с последствиями этого решения даже после окончания СВО. Об этом сообщает Foreign Policy.
Автор статьи, приводя в пример Камбоджу, которая сильно пострадала от этого вооружения, заявила, что главными жертвами станут рядовые украинцы.

Она отметила, что кассетные боеприпасы при запуске разбрасывают в большом радиусе огромное количество суббоеприпасов. Разминировать такие территории очень сложно, поэтому, даже после окончания конфликта, эти снаряды будут создавать опасность для мирного населения.

Помимо Камбоджи, от кассетных боеприпасов пострадал Лаос. Выброшенные США снаряды в 1964-1973 годах до сих пор являются причиной гибели огромного количества людей, в том числе и детей.

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#боеприпасы
#украина
#сша
#опасность
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На Украине анонсировали призыв в ВСУ 400 тысяч украинцев
Арестович* анонсирует отправку на фронт еще до 400 тысяч украинцев
16 августа 2023, 15:10

Фото: iStock/Olena_Z

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* анонсировал призыв в Вооруженные силы страны еще до 400 тысяч украинцев.
Об этом он заявил в эфире YouТube-канала журналиста Василия Голованова. 

По словам экс-советника президента Украины, военнослужащие нуждаются в ротации. Те бойцы, которые находятся на линии боевого соприкосновения и участвуют в боевых действиях, не могут продолжать служить без отдыха. По его словам, речь идет не об очередной волне мобилизации, а о беспрерывном призыве на службу.

Арестович* добавил, что еще около 200-400 тысяч мужчин отправятся служить. 

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* Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов



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#украина
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