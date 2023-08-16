В США Зеленскому предсказали кончину Гитлера

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«Я думаю, что у Украины больше шансов воплотить в жизнь космическую программу и высадиться на Венере, чем захватить Крым. У них просто нет такой армии, они полностью зависят от финансовой и военной помощи Запада, а также от разведки», - прокомментировал ситуацию Джонсон.
При этом, аналитик отметил, что аналогичная судьба была у лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Ему также пришлось прятаться в бункере в момент, когда вермахт был практически повержен.
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