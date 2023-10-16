В США жестко высказались о неудачах ВСУ в Авдеевке

Фото: iStock/Michele Ursi
В районе Авдеевки российские войска полностью уничтожают ВСУ Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Youtube-канала DDGeopolitics.
«То, что мы сейчас можем наблюдать, так это полное уничтожение украинской армии, происходящее именно в районе Авдеевки», — указал эксперт.
Он также высказал недовольство тем, что украинские военные не стали использовать западную бронетехнику в ходе контрнаступления, подчеркнув, что данная стратегия привела к усталости ВСУ, которые вынуждены носить боеприпасы и продовольствие на себе.
Читайте также:
Последние новости СВО: где ВСУ возобновили наступление и какие позиции заняли ВС РФ
Русский солдат подорвал гранатой себя и нациста «Азова»*
Путин оценил потери Украины в контрнаступлении
Элина Позднякова