В сумской администрации сообщили о провале плана по мобилизации

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В украинском городе Сумы сообщили о провале плана по мобилизации, об этом написал глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в своём Telegram-канале.
«Вы вдумайтесь — всего 8% военнообязанных подали из города Сумы», - прокомментировал ситуацию Артюх.
По его словам, предприятия и общественные организации области просто не стараются способствовать властям. Они не ведут учёт военнообязанных и не помогают в выполнении мобилизационных мероприятий.
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Евгения Парфентьева