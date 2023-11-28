Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В сумской администрации сообщили о провале плана по мобилизации

В сумской администрации сообщили о провале плана по мобилизации

28 ноября 2023, 14:46
Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

В украинском городе Сумы сообщили о провале плана по мобилизации, об этом написал глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в своём Telegram-канале.
«Вы вдумайтесь — всего 8% военнообязанных подали из города Сумы», - прокомментировал ситуацию Артюх.

По его словам, предприятия и общественные организации области просто не стараются способствовать властям. Они не ведут учёт военнообязанных и не помогают в выполнении мобилизационных мероприятий.


При этом, ранее в британском издании Daily Express заявили, что Вооруженные силы Украины стремительно теряют своих профессиональных военных. В настоящий момент за украинскую армию воюют, в основном, мобилизованные, которые ничего не смыслят в военном деле.

Читайте также:

DE: ВСУ теряют своих подготовленных бойцов при столкновениях с ВС РФ

Дэвис: Россия победит в конфликте благодаря политической и военной независимости

BI: ВСУ в боевых действиях используют пулемёты времён Первой мировой войны
#сво
#всу
#украина
#мобилизация
#военные
Читайте нас в
Российские военные поразили центр подготовки и применения дронов ВСУ
Минобороны РФ: ВС РФ поразили центр подготовки и применения дронов ВСУ
28 ноября 2023, 14:43

Фото: iStock/Yurchello108

Российские военные за прошедшие сутки поразили центр подготовки и применения беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что вооружёнными силами России поражены центр подготовки и применения беспилотников ВСУ, хранилище топлива для самолётов и истребителей, три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей двух типов: П-18 и СТ-68. 

Также в военном ведомстве добавили, что с помощью беспилотников, ракет и артиллерии российскими военными были поражены украинские военные и военная техника стороны противника в 103 районах. 

Читайте также:

Новости СВО: где Украина применяет химикаты, как снегопад повлиял на ход спецоперации

Bloomberg: Среди населения Украины растут отчаяние и усталость из-за конфликта

BI: ВСУ в боевых действиях используют пулемёты времён Первой мировой войны
#украина
#россия
#вс рф
#беспилотник
#спецоперация
Читайте нас в
Артиллеристы ВСУ обстреляли рынок в Донецке
28 ноября 2023, 14:08

Фото: istockphoto/Sergii Tverdokhlibov

Украинские боевики нанесли удар из ракетной системы залпового огня (РСЗО) по рынку в микрорайоне Азотный в Донецке. Артиллеристы ВСУ выпустили не менее 11 снарядов.
Обстрел рынка велся в часы самой оживленной торговли, сообщает телеграм-канал Readovka. Очевидно для того, чтобы убить и покалечить как можно больше мирных жителей. Известно, что украинские террористы и ранее старались обстреливать, например, транспортное кольцо города и автобусные остановки в часы пик, когда на улицах наиболее людно.

Плитка на рынке во многих местах заляпана кровью, асфальт в воронках и засыпан разбитыми стеклами, среди прилавков валяются обломки ракет. Известно как минимум о двух раненых — их уже госпитализировали. О погибших пока не сообщалось, общее количество пострадавших в результате обстрела уточняется.

Читайте также:

Украинский дрон врезался в тульскую многоэтажку, пострадал один человек

Осколочные ранения получил житель белгородского села Козинка при атаке БПЛА ВСУ

ВСУ 72 раза обстреляли территорию ДНР
#часы
#остановки
#асфальт
#террористы
#обстрел
#всу
Читайте нас в
В Кашире производят уникальные маскировочные сети для бойцов СВО
28 ноября 2023, 14:00

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Каширский комитет семей воинов Отечества оказывает адресную помощь бойцам, которые находятся в зоне СВО, а также их семьям в тылу.
Грузовики с гуманитарной помощь отправляются военным на регулярной основе. Сейчас на фронте востребованы маскировочные сети с уникальным узором. Их изготавливают в Каширском городском округе. Руководитель каширского отделения Комитета семей воинов Отечества Наталья Кульнева рассказала, в чём особенность уникальных сетей.

«У нас не повторяется узор. Мы плетём хаотично в разные стороны, поэтому дроны не считывают информацию. Фабричные узоры идут стандартные, компьютеры уже научились их сверху считывать и поражать цель», —объяснила Наталья Кульнева.
По её словам, станок для изготовления маскировочных сетей создали собственноручно.

Для самой Натальи поддержка бойцов стала жизненной миссией. В декабре 2022 года погиб её сын, выполняя боевую задачу.

В Молодежный центр Каширы приходят помогать фронту и молодёжь, и пенсионеры. Самой старшей помощнице — 85 лет.

«Сейчас у нас уже большая команда, семья», — добавила Наталья Кульнева.
Сейчас в Каширском городском округе работает целый ряд организаций, которые поддерживают участников и ветеранов СВО, а также их семьи. В числе этих организаций: Комитет семей воинов Отечества, филиал Фонда «Защитники Отечества», а также Центр поддержки участников СВО и их семей.

Читайте также:

Жительница Каширы Кульнева поучаствовала в телемосте с участниками СВО

В больнице Каширы состоялся семинар для врачей

Глава Каширы Шувалов поздравил женщин с Днём матери
#кашира
#сво
#новости подмосковья
#военные
#россия
Читайте нас в
Украинский пленный рассказал об убийствах раненых бойцов ВСУ
Пленный ВСУ: раненые украинские военные сутками лежат на поле боя
28 ноября 2023, 13:31

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинский военный Виталий Шкиндаль, попавший в плен к ВС РФ на Запорожском направлении, рассказал, что раненых бойцов ВСУ не эвакуируют с поля боя, а некоторых даже убивают, чтобы не заниматься ими.
«Говорили, что каждый день вечером будет эвакуация - "двухсотых", а "трехсотых" будут забирать. За три-четыре дня, что мы там были, ничего не было. Сутками, если кто-то подстрелит, лежат. Люди не хотят ценой своей жизни вытягивать другого человека. Все хотят жить», - передает РИА Новости слова военнопленного.

Он рассказал о ситуации, в которую сам лично попал. По его словам, он находился в блиндаже со своими сослуживцами. Один из них вышел посмотреть дорогу и его подстрелили. На месте ему оказали помощь, перевязали рану. Однако о дальнейшей его судьбе ничего не известно. Шкиндаль сомневается, что его эвакуировали и предполагает, что его могли «обнулить» свои же.

Читайте также:

«Бросают «на ноль»: Украинский пленный раскрыл причину провалов ВСУ

Пленный ВСУ рассказал, что за отказ от выполнения приказа могут убить

Пленный ВСУ рассказал, что грозит солдатам за отказ идти на штурм
#помощь
#эвакуация
#люди
#новости
#всу
Читайте нас в
«Бросают «на ноль»: Украинский пленный раскрыл причину провалов ВСУ
Пленный: Командование ВСУ не изучает обстановку у противника перед штурмом
28 ноября 2023, 13:04

Фото: iStock/Prostock-Studio

Нескончаемая череда провалов украинской армии связана с непрофессиональным подходом со стороны командования, об этом рассказал украинский военнопленный Виталий Шкиндаль в интервью для «РИА Новости».
«Неправильные действия, прежде всего, мне кажется, командования: просто нас бросают «на ноль», прежде чем выучить обстановку, изучить позицию. Это война сейчас артиллерии. Одна артиллерия воюет, а мы, как «мясо», сидим в окопах», - прокомментировал ситуацию Шкиндаль. 

По его словам, десяток человек просто забрасывают на позицию в надежде, что они смогут её взять, предварительно никак не изучив реальную обстановку у противника. 

Шкиндаль также отметил, что очень большое количество украинских солдат сейчас погибает и получает серьёзные травмы на запорожском направлении. 

Читайте также: 

Пленный: Военных ВСУ уводят в подвал и убивают за отказ от выполнения приказа

Пленный ВСУ: Командиры угрожают не эвакуировать с поля боя за отказ от штурма

DE: ВСУ теряют своих подготовленных бойцов при столкновениях с ВС РФ
 
 
#травмы
#солдат
#всу
#сво
#плен
#украина
Читайте нас в
Пленный ВСУ рассказал, что за отказ от выполнения приказа могут убить
Пленный: военных ВСУ уводят в подвал и убивают за отказ от выполнения приказа
28 ноября 2023, 11:36

Фото: iStock/Olena_Z

Украинский военный, попавший в российский плен в Запорожской области рассказал, что за отказ выполнять приказ солдат ВСУ могут убить.
По его словам, отказавшиеся от выполнения приказа попадают в некий подвал, из которого уже никто не возвращается. Он предположил, что там происходят убийства тех, кто пошёл против указа начальства. 

Ещё с прошлого года российское Минобороны и пленные солдаты ВСУ рассказывали о существовании специальных отрядов, которые занимаются расстрелом военный, отказавшихся выполнять приказ или попытавшихся сдаться в плен. Уничтожением занимаются боевики националистических подразделений и наёмники, которые устраняют, как правило, слабообученных и неопытных мобилизованных и кадровых солдат ВСУ. 

Читайте также:

Пленный ВСУ рассказал, что грозит солдатам за отказ идти на штурм

DE: ВСУ теряют своих подготовленных бойцов при столкновениях с ВС РФ

Bloomberg: Среди населения Украины растут отчаяние и усталость из-за конфликта
#украина
#военные
#всу
#пленные
#убийство
Читайте нас в
Bloomberg: Среди населения Украины растут отчаяние и усталость из-за конфликта
28 ноября 2023, 11:25

Фото: istockphoto/JARAMA

Разочарование, отчаяние и усталость все больше проявляются среди населения Украины. Это связано с неудавшимся контрнаступлением и отсутствием перспектив скорого завершения конфликта.
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg, корреспонденты которого побеседовали с несколькими украинцами. Издание отмечает чувство уныния, охватывающего Украину. Тревоги по поводу наступающей зимы совпадают с разочарованием от неудач на фронте и волнений по поводу нарастающего напряжения между военной и политической властью страны.

В материале указывается, что украинцы начинают понимать, что конфликт, вероятно, затянется. Большие опасения вызывает то, что внутренние противоречия и раздоры в руководстве страны повлияют на помощь Запада. Люди опасаются, что из-за этого страна останется без поддержки. Если добавить к этому тревогу по поводу призыва на военную службу и негодование по поводу коррупции, то предстоящие зимние месяцы выглядят еще более мрачными, отмечается в публикации.

Читайте также:

Жену главы ГУР Украины Буданова отравили, пишут СМИ

Россия сможет диктовать Украине и Западу условия благодаря своей растущей мощи

В США назвали два фактора, благодаря которым Россия победит Украину
#помощь
#конфликт
#страны
#люди
#украина
#контрнаступление
#власть
Читайте нас в
Пленный ВСУ рассказал, что грозит солдатам за отказ идти на штурм
Пленный ВСУ: командиры угрожают не эвакуировать с поля боя за отказ от штурма
28 ноября 2023, 11:00

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Солдат ВСУ, попавший в российский плен в Запорожской области рассказал, что украинские командиры угрожают не проводить эвакуацию с поля боя за отказ бойцов идти на штурм позиций ВС РФ.
«У нас тоже есть рации, и мы слышим, как нам со штаба говорят: "Вы штурмовики, идите вперед. А если вы не пойдете, мы вас не эвакуируем оттуда», - рассказал пленный украинский солдат.

По его словам, кассетные боеприпасы, переданные Украине США в рамках военной помощи, являются неэффективными в качестве огневой поддержки. Он также рассказал, что ВС РФ используют большое число БПЛА в зоне спецоперации, а также точную работу российских минометных расчетов.

Ранее украинский военнопленный Богдан Куманский рассказал о росте числа «отказников» от службы в рядах Вооруженных сил Украины. По словам пленного, число отказов от службы растёт потому, что украинцы не хотят быть «мясом». При этом, Куманский задался вопросом – что думают правительство и командиры, отправляя солдат без подготовки и опыта на убой.

Читайте также:

BI: ВСУ в боевых действиях используют пулемёты времён Первой мировой войны

На Украине захотели изменить правила призыва в армию

Столтенберг признал сложность ситуации для ВСУ
#сша
#бпла
#боеприпасы
#правила
#всу
#вс рф
#солдат
#плен
Читайте нас в
В подконтрольном Киеву Херсоне поврежден завод, сообщают местные власти
28 ноября 2023, 10:45

Фото: iStock/repinanatoly

В Херсоне, находящемся под контролем Украины, зафиксировано повреждение завода. Об этом рассказал назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.
«В городе повреждено здание одного из заводов», - сказал Прокудин в эфире телемарафона.

Ранее истребители Су-34 Военно-космических сил России с помощью авиационных бомб уничтожили блиндажи, военный персонал и военную технику Вооруженных сил Украины на направлении Херсона, сообщило Министерство обороны РФ.

По информации ведомства, 20 единиц боевой техники ВСУ были уничтожены на указанном направлении. Отмечается, что экипажи получили точные координаты цели, произвели необходимые расчеты и выполнение маршрута на минимальной высоте, а также провели анализ местности перед ударом.


Читайте также:

Новости СВО: где Украина применяет химикаты, как снегопад повлиял на ход спецоперации

Россия испытает новый ударный дрон в зоне СВО

В США оценили действие ЗРК Patriot в зоне СВО
#украина
#здание
#сво
#всу
#рф
#истребители
Читайте нас в
Достижения.рф