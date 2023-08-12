В теробороне ВСУ усомнились в решении Киева уволить военкомов

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Увольнение областных военкомов в Украине маловероятно существенно повлияет на процесс мобилизации, поделился своим мнением представитель Сил территориальной обороны ВСУ Андрей в интервью для New York Times.
«Те, кто стремятся уклониться от мобилизации, найдут способы это сделать», — утверждает он.Интервьюируемый также указал на широко известные проблемы коррупции в военкоматах.
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