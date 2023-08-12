Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В теробороне ВСУ усомнились в решении Киева уволить военкомов

В теробороне ВСУ усомнились в решении Киева уволить военкомов

NYT: в ВСУ считают, что увольнение военкомов вряд ли поможет мобилизации
12 августа 2023, 03:46

Фото: iStock/sandsun

Увольнение областных военкомов в Украине маловероятно существенно повлияет на процесс мобилизации, поделился своим мнением представитель Сил территориальной обороны ВСУ Андрей в интервью для New York Times.
«Те, кто стремятся уклониться от мобилизации, найдут способы это сделать», — утверждает он.
Интервьюируемый также указал на широко известные проблемы коррупции в военкоматах.


Ранее Владимир Зеленский, президент Украины, объявил о решении уволить областных военкомов после совещания в СНБО. По его словам, тех, кто желает сохранить свои погоны, отправят на фронт, а на освободившиеся должности придут те, кто имеет опыт участия в военных операциях.

Читайте также:

Египет отказался от поставок ракет Украине вопреки давлению США

В Киеве согласовали реорганизацию Херсонского морского порта

В США пришли в ужас от неожиданного подарка Путину на Украине
#сша
#президент
#египет
#владимир зеленский
Читайте нас в
На Западе считают, что Киев потерял более полутора сотен тысяч военных
NYT: Киев потерял более 150 тыс военных с начала спецоперации
12 августа 2023, 03:29

Фото: iStock/JARAMA

Западные эксперты и специалисты полагают, что с начала военных действий России, Украина потеряла более 150 тысяч своих военнослужащих из-за ранений и гибели, сообщает New York Times.
«Западные эксперты и специалисты оценивают потери украинской армии в 150 тысяч человек в результате ранений и смертельных исходов», — пишет издание.
Тем временем, по данным газеты, растет число украинцев, которые стремятся уклониться от службы в армии.

Читайте также:

Келин: Киев сконцентрировался на терактах из-за неудач в наступлении

Посол РФ Келин: Британия не хочет рассматривать никаких мирных инициатив по Украине

ВСУ потеряли Leopard 2 при попытке прорвать линию обороны России
#эксперты
#человек
#специалисты
#киев
#британия
#рф
Читайте нас в
Во Львове эксгумируют останки погибших советских солдат
Economist: во Львове эксгумируют останки погибших советских солдат для похорон
12 августа 2023, 02:52

Фото: iStock/sandsun

В Львове производят эксгумацию останков времен СССР с целью освобождения места для захоронения украинских солдат, пишет издание Economist.
Местное городское управление Львова информировало о том, что останки 653 человек были извлечены из мемориального кладбища на Марсовом поле, где ранее находились захоронения воинов Первой мировой войны и времен Советского Союза. Представители городской администрации заявили о намерении перезахоронить их на другом месте.

Издание также упоминает о Виталии Чековском, который был похоронен 4 августа на Лычаковском кладбище вместе с еще двумя сослуживцами. Как утверждает газета, всего несколько недель назад на этом месте был другой захороненный человек.

Читайте также:

В Киеве согласовали реорганизацию Херсонского морского порта

Обновлённый сквер «Центральный» открыли в Лыткарине

Юрист Соловьёв предложил компаниям возмещать ущерб пострадавшим от курьеров на электросамокатах
#кладбища
#кладбище
#человек
#ущерб
Читайте нас в
Время наступления России на Купянск назвали неблагоприятным для Украины
Der Spiegel: наступление РФ на Купянск происходит в неподходящий для ВСУ момент
12 августа 2023, 01:55

Фото: iStock/Olena_Z

Атака российских вооруженных сил на Купянск разворачивается в момент, когда ситуация для Украины не является благоприятной. Об этом писал журнал Der Spiegel.
В статье указано, что украинская армия стремится преодолеть российские защитные позиции на юге, тогда как российские войска начинают активные действия на северо-востоке. По мнению экспертов, цель наступления на Купянск заключается в том, чтобы заставить Киев перераспределить свои силы с южного фронта. Это может затормозить украинское контрнаступление.

При этом статья подчеркивает, что обе стороны стремятся достичь одной цели: оттеснить противоборствующую сторону с юга.

Читайте также:

ВСУ за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ выпустили по Донецку 17 кассетных снарядов натовского калибра

Минобороны Украины прокомментировало закупки некачественной одежды для ВСУ
#армия
#всу
#киев
#контрнаступление
Читайте нас в
Молдаван задержали в Одессе за попытку вывезти украинцев за границу
В Одессе задержали граждан Молдавии, пытавшихся вывезти украинцев за границу
12 августа 2023, 01:48

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Одессе двое молдавцев были задержаны при попытке переправить двух украинцев за границу, спрятавшихся под сиденьями их машины. Об этом информировала Государственная пограничная служба Украины в своем Telegram-канале.
«Молдавские граждане утверждали, что в автомобиле только они. Однако пограничники обнаружили двух украинцев, спрятавшихся под сиденьями», — уточнили в службе.
Затем задержанные украинцы рассказали, что обратились к перевозчикам, найденным в социальных сетях, и заплатили 4,5 тысячи долларов за помощь в выезде из Украины. Попытка незаконной переправы была предотвращена, подчеркнули в ведомстве.

Читайте также:

Лукашенко заявил, что украинцы продают за границу детские органы

Политолог Баширов назвал провокацией и шантажом переброску польских войск к Белоруссии

Филиппо: Переброска войск Польши приведет к мировой войне
#помощь
#лукашенко
Читайте нас в
ВСУ выпустили по Донецку 17 кассетных снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку 17 кассетных снарядов натовского калибра
12 августа 2023, 00:45

Фото: iStock/NATALIA MARNA

В течение трех часов украинские военные выпустили 17 кассетных снарядов калибра 155 мм в направлении Донецка, сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в СЦКК, ответственного за мониторинг военных действий Украины.
«В 19:30 обнаружен обстрел со стороны украинских вооруженных формирований по направлению к населенному пункту Нетайлово и районам Куйбышевский и Киевский города Донецка. Было выпущено 4 снаряда калибром 155 мм», - говорится в сообщении.
Между 20:35 и 22:45 на районы Кировский, Куйбышевский и Киевский было выпущено еще 13 снарядов этого калибра. А с 20:20 до 21:25 город подвергся обстрелу из 10 снарядов подобного типа.

Читайте также:

Россия заявила о воздействии систем наведения на четыре самолета в Сирии

Египет отказался от поставок ракет Украине вопреки давлению США

Украинский дрон сбили из стрелкового ружья


#россия
#дрон
#город
#обстрел
Читайте нас в
В США пришли в ужас от неожиданного подарка Путину на Украине
Hill: необъективная оценка сил украинских войск перед наступлением стала подарком для Путина
11 августа 2023, 21:58

Фото: сайт Кремля

Директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински заявил, что просчеты президента США Джо Байдена при подготовке контрнаступления украинских войск и последующее разочарование стран Запада его результатом могут сыграть на руку РФ и Владимиру Путину. Об этом сообщает Hill.
Хумински отметил, что просчеты администрации американского президента и провалы ВСУ приведут к расколу между союзниками. По мнению эксперта, такой исход — успех для российского лидера.

«Неспособность политиков и обозревателей оценить тот факт, что российские войска учились и адаптировались, была и остается ключевой аналитической ошибкой», — подчеркнул автор.

Хумински добавил, что контрнаступление ВСУ не достигло того уровня успеха, на который рассчитывали наблюдатели Запада.

Напомним, ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что группа российских и китайских кораблей у берегов Аляски испугала американцев. Он также считает, что на данный момент США напоминают хулигана, который всех держал в страхе, а теперь наконец-то получил сдачи и не понимает, как это возможно.

Читайте также:

В США сообщили тревожные новости о маневре Путина у Аляски

Правительство Украины выделило ГУР более пяти миллионов долларов на оружие

Посол РФ Келин: Британия не хочет рассматривать никаких мирных инициатив по Украине
#сша
#наблюдатели
#новости
#всу
#британия
#рф
#контрнаступление
#спецоперация
#владимир путин
Читайте нас в
Правительство Украины выделило ГУР более пяти миллионов долларов на оружие
11 августа 2023, 21:42

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук написал в своем телеграм-канале, что правительство Украины решило выделить более 5 миллионов долларов Главному управлению разведки минобороны на вооружение.
По словам Мельничука, средства выделены для осуществления мер, которые связаны с укреплением обороноспособности страны.

Напомним, ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Украина на фоне неудач своего «контрнаступления» сконцентрировалась на террористических атаках против гражданских объектов России. Посол подчеркнул, что ВС РФ в отличие от Киева, наносят удары исключительно по военной инфраструктуре Украины. По словам Келина, Украина размещает средства ПВО внутри населенных пунктов, что запрещено гаагскими конвенциями.

Келин также добавил, что Британия стремится к лидерству в накачивании Киева вооружением. Посол России в Лондоне отметил, что Великобритания и США начали делать из Украины так называемую «антиРоссию» еще до 2014 года.

Читайте также:

Келин: Киев сконцентрировался на терактах из-за неудач в наступлении

Посол РФ Келин: Британия не хочет рассматривать никаких мирных инициатив по Украине

Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам вооружений на Украину
#сша
#украина
#страны
#посол
#заседание
#великобритания
#оон
#вс рф
#киев
#пво
Читайте нас в
Келин: Киев сконцентрировался на терактах из-за неудач в наступлении
11 августа 2023, 21:25

Фото: iStock/alzay

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Украина на фоне неудач своего «контрнаступления» сконцентрировалась на террористических атаках против гражданских объектов России. Об этом он сообщил в интервью египетскому телеканалу Al-Qahera News.
«Если вы намеренно целитесь в гражданскую инфраструктуру, то это не что иное как терроризм», — отметил Келин.

Посол подчеркнул, что ВС РФ в отличие от Киева, наносят удары исключительно по военной инфраструктуре Украины. По словам Келина, Украина размещает средства ПВО внутри населенных пунктов, что запрещено гаагскими конвенциями.

Напомним, ранее Келин заявил, что Великобритания не рассматривает и не хочет рассматривать никаких мирных инициатив по Украине. Он также добавил, что Британия стремится к лидерству в накачивании Киева вооружением. Посол России в Лондоне отметил, что Великобритания и США начали делать из Украины так называемую «антиРоссию» еще до 2014 года.

Читайте также:

Посол РФ Келин: Британия не хочет рассматривать никаких мирных инициатив по Украине

ВСУ потеряли Leopard 2 при попытке прорвать линию обороны России

ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в районе Запорожья
#сша
#украина
#посол
#великобритания
#вс рф
#пво
#спецоперация
Читайте нас в
ВСУ потеряли Leopard 2 при попытке прорвать линию обороны России
11 августа 2023, 20:40

Фото: iStock/Olena_Z

Военный эксперт Питер Сучиу сообщил, что Украина теряет важные для наступления танки Leopard 2 при попытке преодолеть хорошо подготовленную российскую линию обороны. Об этом сообщает 19FortyFive.
Сичиу отметил, что большое количество танков не помогло ВСУ перейти в наступление. Он также добавил, что украинское контрнаступление оказалось не таким успешным, как ожидал украинский лидер Владимир Зеленский.

Напомним, ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ могут сместить президента Украины Владимира Зеленского из-за происходящего на линии соприкосновения. По его словам, Зеленский находится в ужасном положении, отметив, что весь мир считает, что Украина должна сделать территориальные уступки и добиться окончания конфликта путём мирных переговоров на условиях России.

Риттер заключил, что Киев не сможет добиться завершения противостояния на своих условиях.

Читайте также:

В США заявили о скором смещении Зеленского из-за провала контрнаступления

На Украине признали скорую потерю Купянска

ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в районе Запорожья
#сша
#украина
#лидер
#мир
#владимир зеленский
#всу
#киев
#рф
#контрнаступление
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников