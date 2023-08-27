В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

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В Полтаве, Харькове, Днепропетровске и некоторых районах Запорожья, подчиненных Киеву, объявлена воздушная тревога. Это подтверждает интерактивная карта Министерства цифровой трансформации Украины.
Согласно этим данным, в Харьковской области сирены зазвучали в 22:10 по московскому времени, в подконтрольных Киеву районах Запорожья — в 22:12, а в Полтавской и Днепропетровской областях — в 22:47.
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Артем Кузьмин