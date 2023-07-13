В трёх украинских областях звучит воздушная тревога

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В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Так, отмечается, что воздушная тревога была объявлена в регионах примерно в 19:41.
До этого военнослужащие группировки ВС РФ «Восток» уничтожили несколько групп ВС Украины в ходе попыток наступления противника на Запорожском направлении.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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До этого военнослужащие группировки ВС РФ «Восток» уничтожили несколько групп ВС Украины в ходе попыток наступления противника на Запорожском направлении.
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Мелисса Тимофеева