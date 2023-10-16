В трёх областях Украины произошли взрывы

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На Украине в трёх областях произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом пишет «Зеркало недели».
В публикации говорится, что взрывы были слышны в Миргороде Полтавской области, Кропивницком Кировоградской области и Днепре Днепропетровской области.
Отмечается, что в Кировоградской области по беспилотникам сработали системы ПВО.
Взрывы также прогремели в подконтрольный Украине городах Херсоне и Запорожье.
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Диана Аванесян