В Центральном федеральном округе России усилили работу систем ПВО

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Регионы Центрального федерального округа (ЦФО) РФ усилили противовоздушную оборону для защиты населения и инфраструктуры. Об этом сообщает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает РИА Новости.
Патрушев отметил, что было введено патрулирование территорий возле важных объектов.
Помимо этого, были приняты меры по предотвращению поджогов и других разрушающих действий в отношении данных объектов.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские силы ПВО сбили 2 украинских дрона над Брянской областью и еще 3 над Черным морем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«В рамках их реализации проведены необходимые мероприятия по усилению мобилизационной готовности и гражданской обороны. Запасные пункты управления региональных органов власти и органов местного самоуправления приведены в соответствие с характером выполняемых задач», — сообщил секретарь СБ.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские силы ПВО сбили 2 украинских дрона над Брянской областью и еще 3 над Черным морем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак