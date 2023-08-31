В Центральном районе города Мариуполя полным ходом идет восстановление детского сада

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В настоящий момент специалисты ведут конструктивные работы, работы по усилению несущих конструкций, кладке вентиляционных каналов, штукатурке стен здания и кровельные работы. Также, производят монтаж стояков центрального отопления, оконных блоков, холодного водоснабжения и канализации.
Детский сад будет рассчитан на 5 групп и разместит около 80 дошкольников. Он создаст комфортные условия для развития маленьких жителей и обеспечит их безопасность. Вернет детям не только радость общения и игры, но и станет важным элементом социальной инфраструктуры города.
При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.
Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.
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