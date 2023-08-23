В центре Донецка прогремели еще два взрыва

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Еще два взрыва произошли в центре Донецка. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации очевидцев, удары пришлись в район пересечения улиц Щорса и Розы Люксембург. Также сообщается о большом количестве осколков.
Ранее сообщалось о том, что на данный момент Донецк находится под обстрелом. Три мощные взрыва слышны около центра города.
Отмечается, что взрывы происходят с примерной периодичностью длиной в минуту. Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале подтвердил, что центр Донецка находится под массированным обстрелом. Он также отметил, что в зоне риска граница между Ворошиловским и Киевским районами.
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Екатерина Коршунова