В центре Донецка прогремели три мощных взрыва

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На данный момент Донецк находится под обстрелом. Три мощные взрыва слышны около центра города. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что взрывы происходят с примерной периодичностью длиной в минуту. Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале подтвердил, что центр Донецка находится под массированным обстрелом.
Он также отметил, что в зоне риска граница между Ворошиловским и Киевским районами.
Напомним, Вооруженные силы Украины обстреляли село Лавы Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков. Гладков рассказал, что в результате повторного обстрела территории санатория в селе Лавы Валуйского округа погибли трое мирных жителей. Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице.
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Он также отметил, что в зоне риска граница между Ворошиловским и Киевским районами.
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Екатерина Коршунова