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В центре Донецка прогремели три мощных взрыва

23 августа 2023, 10:01

Фото: iStock/Ivan Murauyou

На данный момент Донецк находится под обстрелом. Три мощные взрыва слышны около центра города. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что взрывы происходят с примерной периодичностью длиной в минуту. Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале подтвердил, что центр Донецка находится под массированным обстрелом.

Он также отметил, что в зоне риска граница между Ворошиловским и Киевским районами.


Напомним, Вооруженные силы Украины обстреляли село Лавы Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков. Гладков рассказал, что в результате повторного обстрела территории санатория в селе Лавы Валуйского округа погибли трое мирных жителей. Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице.

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#граница
#взрывы
#мэр
#днр
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В Крыму предложили нанести упреждающий удар по главе ГУР Украины
Константинов предложил нанести упреждающий удар по Буданову
23 августа 2023, 10:41

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил нанести упреждающий удар по главе ГУР Украины Кириллу Буданову, в интервью «РИА Новости».
«Если террорист Буданов задумал нанести удары по Крыму, то считаю, что нам следует нанести упреждающий удар по нему самому, чтобы впредь таким, как он, было неповадно угрожать нарушить мирную жизнь на полуострове», - прокомментировал ситуацию Константинов. 

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму в ближайшие дни. По его словам, «на днях» жители страны смогут увидеть очередную атаку на полуостров, целью которой будет уничтожение всего российского.

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#крым
#украина
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Украину посетил президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза
23 августа 2023, 10:40

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза 23 августа прибыл с официальным визитом на Украину.
Об этом сообщает телеграм-канал украинского телеканала 5.ua.

Сегодня на Украине пройдёт саммит «Крымская платформа». В 2021 году он впервые прошёл в Киеве по инициативе Украины. Тогда главной темой для обсуждения стала «деоккупация» Крыма. В саммите принимали участие свыше 40 стран и международных организаций.
 
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявлял, что данный саммит нелегитимен, и у него нет практического смысла.

Ранее бывший разведчик Вооруженных Сил США Скотт Риттер заявил, что, если киевские власти сумеют втянуть НАТО в реальный военный конфликт с Россией, Украина исчезнет с лица Земли.

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В центре Донецка прогремели еще два взрыва


#украина
#крым
#президент
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В центре Донецка прогремели еще два взрыва
23 августа 2023, 10:28

Фото: iStock/RamonCast

Еще два взрыва произошли в центре Донецка. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации очевидцев, удары пришлись в район пересечения улиц Щорса и Розы Люксембург. Также сообщается о большом количестве осколков.

Ранее сообщалось о том, что на данный момент Донецк находится под обстрелом. Три мощные взрыва слышны около центра города. 

Отмечается, что взрывы происходят с примерной периодичностью длиной в минуту. Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале подтвердил, что центр Донецка находится под массированным обстрелом. Он также отметил, что в зоне риска граница между Ворошиловским и Киевским районами.

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#граница
#взрывы
#мэр
#донецк
#днр
#розы
#село
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Под обстрелом белгородского села погибли три человека
Гладков: Три человека погибли под украинским обстрелом села Лавы
23 августа 2023, 09:30

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Под повторным обстрелом санатория в в селе Лавы Белгородской области погибли три человека, заявил глава региона в своем Telegram-канале.
«В результате повторного обстрела территории санатория в селе Лавы Валуйского округа погибли трое мирных жителей. Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице. Двое мужчин от полученных ран скончались на месте», - прокомментировал ситуацию Гладков.

Еще одного пострадавшего пытались спасти врачи, однако, он получил несовместимые с жизнью травмы и скончался.

Гладков выразил свои соболезнования семья и близких погибших. 

Ранее житель освобожденного Артемовска рассказал, как несколько раз испытывал на себе зверства украинских военных.

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#вячеслав гладков
#белгород
#всу
#обстрел
#погибшие
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Великобритания выделит Украине $245 млн для закупки ядерного топлива
23 августа 2023, 08:49

Фото:istockphoto/Volodymyr Kondratiev

Великобритания обещала выделить Украине 245 млн долларов на закупку ядерного топлива для АЭС у западных производителей.
Reuters пишет, что «Великобритания будет гарантировать Украине сделку по экспортному финансированию на сумму $245 млн для закупки ядерного топлива у производителей».
 
Издание ссылается на министра по энергетической безопасности и климатической нейтральности Гранта Шэппса.
 
Выделенные средства станут гарантией того, что ядерное топливо поступит на Украину через альтернативные источники, одним из которых станет компания Urenco.

Ранее эксперт лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк заявил, что нехватка личного состава в ВСУ в противостоянии с армией России может стать фатальной. 

«Киев превосходно справлялся с нехваткой западного оборудования. Но нехватка личного состава, с которой ему уже приходится сталкиваться, может оказаться фатальной», — цитирует The Telegraph слова Кларка.
Он добавил, что осенние дожди и растущие потери уничтожат боеспособность украинской армии. ВСУ безуспешно пытаются выиграть время перед массированным огнем артиллерии ВС России.

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#великобритания
#украина
#всу
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ВСУ обстреляли село в Белгородской области
Гладков: Под обстрел ВСУ попало село Лавы Белгородской области
23 августа 2023, 07:46

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Вооруженные силы Украины обстреляли село Лавы Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Под обстрел ВСУ попало село Лавы Валуйского городского округа. Противник сбросил на территорию санатория 2 гранаты с БПЛА. Выбиты 4 окна и посечен фасад здания», - прокомментировал ситуацию Гладков.

В результате атаки никто не пострадал.

На месте происшествия работают экстренные службы, подытожил Гладков. 

21 августа ВСУ обстреляли поселок Днепряны Новокаховского городского округа Херсонской области. 120-миллиметровая мина упала во внутренний дворик Днепрянской школы. В результате было выбито 30 окон.

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#вячеслав гладков
#белгород
#всу
#обстрел
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У Киева осталось совсем немного времени, чтобы успеть завершить конфликт
Соскин: Украине нужно успеть закончить конфликт, пока США не урежут помощь
23 августа 2023, 07:03

Фото: iStock/JARAMA

Владимиру Зеленскому необходимо одуматься и остановить конфликт, пока США окончательно не прекратят финансирование Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«США близки к прекращению финансирования Украины. Как только они прекратят, то же самое сделает Германия, Великобритания и другие европейские страны. Мое мнение: надо останавливаться до того, как США это сделают. Надо собирать каких-то умных людей в Украине, которые должны смотреть чуть дальше, чем этот человек (президент Украины Владимир Зеленский), находящийся в состоянии психического аффекта вместе со своей немногочисленной группой «певцов войны», - прокомментировал ситуацию Соскин.

Эксперт напомнил, что с каждым днем все больше американских политиков выступают против финансирования Украины, поскольку понимают, что провал контрнаступления ВСУ ознаменовал полный крах украинской армии. 

Сейчас Украине необходимо отменить военное положение и начать готовиться к выборам, пока у них есть такая возможность, подытожил Соскин. 

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#украина
#сво
#сша
#владимир зеленский
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Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия может дойти до Львова
Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что российская армия может дойти до Львова
23 августа 2023, 06:25

Фото: iStock/SergeyVButorin

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВС России могут дойти Западной Украины и даже до Львова, если не начать переговоры. Об этом сказал в интервью журналисту Такеру Карлсону, пишет Lenta.ru.
«Мы потерпели неудачу во всем, чего хотели достичь на Украине. Что нам сейчас действительно нужно — это остановить боевые действия и прийти к соглашению, которое нам, наверное, не понравится», — цитирует издание слова бывшего советника главы Пентагона.

Макгрегор подчеркнул, что это нужно сделать до того, как ситуация выйдет из-под контроля.

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#сша
#всу
#россия
#украина
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The Telegraph: Нехватка личного состава в ВСУ будет фатальна для Киева
Аналитик Кларк: Нехватка личного состава станет фатальной для ВСУ
23 августа 2023, 05:45

Эксперт лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк заявил, что нехватка личного состава в ВСУ в противостоянии с армией России может стать фатальной.
«Киев превосходно справлялся с нехваткой западного оборудования. Но нехватка личного состава, с которой ему уже приходится сталкиваться, может оказаться фатальной», — цитирует The Telegraph слова Кларка.

Он добавил, что осенние дожди и растущие потери уничтожат боеспособность украинской армии. ВСУ безуспешно пытаются выиграть время перед массированным огнем артиллерии ВС России.

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#киев
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