В центре Харькова утром 6 октября слышны взрывы

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В центре Харькова прозвучали взрывы, в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Мэр Харькова Игорь Терехов.
«Город Харьков подвергается обстрелу. Имеются данные об атаке в центральной части города» - заявил мэр города.Сигналы тревоги раздаются с С 6:48 по московскому времени.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак